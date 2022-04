Os signos que podem ver o passado retornar em abril de 2022

Abril de 2022 começou com a Lua Nova em Áries mais importante do ano e trará muitas transformações para os signos. No entanto, alguns deles podem lidar com o retorno do passado antes de seguir em frente nesta nova trajetória.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Touro

Existe uma energia do passado rondando sua mente e coração, mas é melhor não deixar a carência aumentar esta nostalgia. Relembre os motivos que ocasionaram o afastamento e comece a curar está ferida lembrando que algumas fases devem ficar no passado para dar lugar ao novo. Fique ao lado dos seus aliados verdadeiros e peca alguns conselhos pra poder se sentir melhor se isso mexer com os sentimentos. Fortaleça-se!

Câncer

Sentimentos melancólicos e uma ligação com o passado podem atrair alguém novamente. É hora de confiar mais em si mesmo e no seu poder de mudar para melhorar. Use o diálogo para esclarecer algumas situações e curar. Relacionamentos que continuam nutrindo-se de mágoa podem ser finalizados. O futuro deve começar a ser construído!

“Abril de 2022 é o início! As reviravoltas, recomeços e movimentos irão influenciar todas as vidas. Lembre-se da importância de se adaptar e ver além.”

Virgem

O passado pode voltar buscando reconciliação. É importante reconhecer a maturidade e aprendizagens, lidando com tudo de forma mais consciente e sem rancores que não foram curados. A vida amorosa tende a ficar mais movimentada, mas em geral, é uma fase de viagens, idas e voltas. Saiba definir as conexões que nutrem positivamente ou não.

Capricórnio

Se você ainda está preso ao passado, ele pode retornar. É hora de começar a se libertar e se concentrar em construir um futuro melhor. Algumas pessoas precisam ir embora para dar lugar a relações melhores, seja no amor ou amizade. Abra-se a conhecer novos mundos. Sua iniciativa será fundamental para o sucesso.

