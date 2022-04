Enquanto algumas pessoas tentam ser mais sutis e usam todo o tato do mundo para falar com quem amam, outras vão direto ao ponto e não são de fazer rodeios.

Confira os signos que amam, mas sempre serão diretos com a verdade:

Áries

O ariano é uma explosão de sinceridade e vai direto ao ponto quando expressa o que pensa, mesmo que isso signifique abordar um tema difícil. Ele não contém alguns impulsos e prefere libertar alguns pensamentos de cara. Quando exagera, pode até pedir desculpa, mas certamente repetirá a dose em algum momento.

Leão

O leonino gosta de ser educado e gentil, mas ele também é decidido e algumas coisas são claras como água. Quando tem certeza de algo, não esconde sua posição e não baixa a guarda; ele prefere ir direto ao ponto e revela sua opinião, mesmo que ela não seja tão amável. Este signo sabe que o amor sobrevive a franqueza, mas não a mentira. Alguns deles também não perdem a oportunidade de um drama extra.

Escorpião

O escorpiano tem opiniões bem marcadas e pode ser um dos signos que mais se comunica com sinceridade logo de cara. Ele pode até medir as palavras, mas defende suas verdades e prefere ser honesto sobre elas. Se ficar incomodado ou chateado, tende a deixar as emoções tomarem conta e será ainda mais duro naquilo que diz. Nem sempre a paciência é o seu forte.

Aquário

O aquariano é irreverente e rebelde, por isso está acostumado a dizer o que pensa sem filtros, mesmo quando dialoga com quem ama. Ele não se deixa influenciar e não tem papas na língua, principalmente quando se trata de algo que acredita de verdade. Suas opiniões formadas chegam com argumentos poderosos e não é nada fácil debater com ele.

