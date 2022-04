Os melhores perfumes contratipos femininos

Perfumes contratipos são aqueles que imitam a família olfativa de alguma fragrância já conhecida, normalmente importada. Eles fazem sucesso pois acabam sendo uma opção mais viável para quem deseja adquirir um perfume, mas está com o orçamento curto para adquirir uma fragrância de outro país.

Alguns acabam se assemelhando com a fragrância original mais do que outros e você confere a seguir quais são os melhores contratipos femininos, segundo a Youtuber especializada em perfumes, Barbara Rosa.

La Belle Fleur (In The Box) / Safanad (Parfums de Marly)

Essa é uma fragrância que representa ‘o cheiro da riqueza’ e também da sensualidade. Possui uma saída em floral frutado, com um aroma doce em baunilha, âmbar e madeira de sândalo.

Delicious Vanilla (In The Box) / Vanilla Cake (Montale)

É um perfume muito feminino e também muito doce, lembrando até mesmo uma sobremesa, como o próprio nome sugere. Seu aroma contem caramelo, baunilha, amêndoas torradas e frutas vermelhas.

Ágar Petals (Nuancielo) / Olympea Blossom (Paco Rabanne)

É um contratipo muito similar à marca importada. A linha Olympea é sensual e quente, porém a fragrância Blossom traz um aroma um pouco mais leve, o que também é possível de identificar no Ágar Petals. É um floral frutado com as notas de rosa e pimenta rosa bem aparentes. É um adocicado um pouco mais refrescante e versátil.

Shanse (Par Fun) / Chance Eau de Toilette (Chanel)

A Chanel é uma das marcas mais clássicas de perfume, carregando o título da fragrância mais vendida de todos os tempos com a ‘N° 5′. De acordo com Barbara, é a única fragrância contratipo do perfume Chance. Por ser um Eau de Toilette (EDT), possui uma performance bem mais suave, não fixando ou projetando muito na pele. Mistura patchoulli com baunilha, trazendo uma fragrância mais adocicada, porém um pouco cítrica graças ao limão siciliano.

Liberté (Thera Comesméticos) / Libre (Yves Saint Laurent)

Possui uma performance muito similar à original. É um floral muito aromático, com a lavanda muito presente, misturada a jasmim flor de laranjeira e um acorde mais frutado, com tangerina e cassis, além da parte frutada, com a baunilha de Madagascar.