Mais 5 perfumes femininos clássicos e que nunca saem de moda

Existem pessoas que amam novidades, utilizando roupas e itens exclusivos ou que estão em alta. Já outras preferem algo mais clássico, mais conhecido e amplamente utilizado. Porém, no mundo dos perfumes, é possível unir as duas coisas.

Você já viu por aqui quais são os 5 perfumes clássicos que nunca saem de moda. Agora você confere a continuação dessa lista, com outras 5 fragrâncias retiradas do blog Luciana Levy.

1. J’adore (Dior)

O floral frutado foi criado em 1999, em uma embalagem que transmite elegância, leva alguns ingredientes considerados preciosos. As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota; as notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

Foi vencedor do FiFi Award Best National Advertising Campaign TV 2007, uma espécie de Oscar dos perfumes.

2. L’Air du Temps (Nina Ricci)

Lançado em 1948, foi a tentativa do filho de Nina Ricci de expandir os negócios da mãe para o mundo dos perfumes. O negócio deu certo e a fragrância floral é vista como atual mesmo criada há tantos anos.

As notas de topo são Cravo, Aldeídos, Rosa, Néroli, Pau-Rosa, Pêssego e Bergamota; as notas de coração são Cravo, Trevos, Gardênia, Jasmim, Ylang Ylang, Rosa, Violeta, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Alecrim e Orquídea e as notas de fundo são Especiarias, Íris, Musgo de Carvalho, Almíscar, Sândalo, Benjoim, Âmbar, Vetiver e Cedro.

3. Light Blue (Dolce & Gabbana)

É um floral frutado bem delicado e refrescante criado em 2001. As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula; as notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

4. Parisienne (Yves Saint Laurent)

Não é o mais antigo da lista, porém um dos mais clássicos e que nunca sai de moda. Foi lançado em 2009 e como seu próprio nome sugere, é inspirado na mulher francesa, que passa um ar de liberdade. O floral amadeirado almiscarado é uma fragrância referência para os perfumes de rosas.

As notas de topo são Amora, Oxicoco e Vinil; as notas de coração são Rosa Damascena, Violeta e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Vetiver e Patchouli ou Oriza.

5. Pleasures (Estée Lauder)

Foi lançada em 1995 e é considerada uma fragrância romântica. As notas de topo são Notas Verdes, Frésia, Pimenta Rosa, Violeta, Folha de Violeta, Tuberosa e Bagas Vermelhas; as notas de coração são Lírio-do-Vale, Peônia, Lilás, Lírio, Rosa, Jasmim, Gerânio e Senegambica e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo e Patchouli ou Oriza.

