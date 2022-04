Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 8 de abril de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de abril de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 4 a 8 de abril de 2022:

Áries

Semana de boa sorte econômica. Mudança positiva ou oportunidade no trabalho. Energias fortes estarão muito presentes nesta semana, apenas tente controlar seu temperamento e não diga palavras que você se arrependerá depois.

Um novo amor está chegando e será muito compatível com você. Para quem está comprometido, haverá estabilidade e o amor verdadeiro reinará. Um familiar precisa do seu apoio.

Aproveite sua vida, pois haverá presentes surpresa e encontros inesperados. A sorte será maior no dia 7 de abril com os números 09, 21 e 33. Use mais o laranja que lhe trará felicidade.

Touro

Dias de muita comunicação com pessoas de poder em seu ambiente de trabalho. A energia positiva o ajudará a resolver qualquer problema que você tenha em sua vida.

Volta aos estudos e bons resultados. Evite problemas no amor e não arrume conflito; tente ser um pouco mais razoável. Você recebe o convite para fazer uma viagem e pode ser por motivos de trabalho.

Não procure um amor do passado, pois essa história já ficou para trás. Siga em frente. A sorte aumenta no dia 6 de abril com os números 02 e 19. Sua cor é o amarelo e atrai abundância.

Gêmeos

Dias importantes para a vida amorosa e para encontrar o amor verdadeiro. Projetos são fechados e mudanças positivas de emprego acontecem. Não duvide que a boa sorte estará com você.

Serão dias de gastos imprevistos e de cura mais a sua economia para que você não se estresse tanto no dia a dia. Você recebe um convite ou uma oportunidade se abre. Mudanças de país ou casa; analise bem.

Cuidado com problemas nervosos e dores no pescoço, é uma tensão negativa que você vem arrastando há muito tempo. Tente limpar sua energia. A sorte será maior no dia 5 de abril com os números 04, 38, e sua cor verde será sorte.

Câncer

Serão alguns dias de mudanças e de se reinventar em todos os sentidos. Pensamentos e projetos para o futuro se transformam. É o momento de tomar a decisão de ser um vencedor e decidir o que o faz feliz em sua vida.

Cuidado com traições de amigos e amores. Você deve ser muito cauteloso ao comentar algo das pessoas. Tente resolver tudo da melhor maneira e em tempo hábil.

Um negócio próprio pode ir muito bem. No amor, você continuará um tempo sozinho e aproveitando sua vida. A sorte aumenta no dia 4 de abril com os números 04 e 55. Sua cor é o vermelho e atrairá abundância.

Leão

Sorte extra com os números 03 e 07. Será uma de suas melhores semanas em termos econômicos. Não se deixe influenciar por amigos que apenas o invejam.

Um passo é dado no relacionamento e casais começam a pensar em ter uma família. Os leoninos solteiros conhecem muitas pessoas compatíveis. Você recebe a proposta de fazer uma viagem importante; faça isso!

Você cresce. A sorte será maior em 3 de abril. Nesse dia você terá várias surpresas que o deixarão muito feliz. Cuidado com a dor nos ossos e acidentes. A cor que atrai a prosperidade é o azul; use-a mais para ter mais abundância.

Virgem

Semana de grande força para alcançar os objetivos que você tem em mente. Momento de explosão de ideias e novos ambientes de trabalho que lhe darão mais renda.

Você deve ser cauteloso com o que assina nos contratos; sempre leia. A energia da paixão aumenta e isso pode atrair uma aventura amorosa. Casais se aproximam.

Fique atento às dores nas costas e nos rins. A sorte será maior no dia 6 de abril com os números 06 e 20; tente usar mais vermelho e amarelo para ter prosperidade. Aproxime-se da sua família.

Libra

Uma mudança intensa pode transformar sua vida; momento de crescer na vida pessoal e econômica. O sucesso que tanto deseja chega , mas você deve ser discreto com seus planos futuros para que as energias negativas não o atrapalhem.

Você ganha dinheiro extra e pode ser pelo pagamento de uma dívida do passado; invista em você. Este 7 de abril a sorte aumenta com os números 21 e 90. Use o laranja para atrair a abundância.

Uma viagem ou compromisso. Negócios e vendas saem muito bem. Você terá energia para alcançar seus objetivos. Os librianos que estão em um relacionamento enfrentarão conflitos e ciúmes, então tente manter a calma.

Escorpião

Você alcançará a plenitude em todos os sentidos e deixará para trás todos os rancores guardados. Saiba perdoar quem o magoou e não guarde sentimentos do passado.

Esta semana haverá mudanças no seu ambiente de trabalho. Um negócio pode ter bons resultados. Visitas e pessoas que se aproximam.

Você terá sorte no dia 07 de abril com os números 05 e 49. Cores prateadas ou acessórios de prata ajudam a proteger e afastar a negatividade.

Um curso o ajudará no seu futuro. Um amor proibido faz um convite; é melhor evitar problemas e triângulos amorosos.

Sagitário

Não se feche quando tem um problema. É hora de expressar todas as suas boas ideias e seguir em frente. Uma mudança radical acontece no local de trabalho e será positivo.

Dinheiro extra; guarde isso para o futuro. Comece a cuidar melhor da saúde e da alimentação. A sorte chega até você com os números 08 e 77. Use o amarelo para atrair abundância.

Seu ponto fraco na saúde será sua pele e cabelos; cuide deles e não se exponha tanto ao sol. Um amor muito apaixonado virá até você nestes dias e pode ser do signo de Áries ou Aquário.

Capricórnio

Você passará por um estágio de renascimento. Cuidado com problemas estomacais e de intestino; é melhor relaxar.

Seu signo é líder não deve perder oportunidades no ambiente de trabalho. No amor, se você tem dúvidas sobre seu parceiro, é hora de esclarecer tudo para ficar em paz. Solteiros devem ter tempo para conhecer pessoas especiais; elas chegam.

Você terá mais sorte no dia 05 de abril com os números 07 e 30. Use verde e azul para atrair abundância. Um amor do signo de Áries, Leão ou Libra virá para ficar. Saia para se exercitar e aumente sua energia positiva.

Aquário

Seu signo terá novas propostas de trabalho ou lucros. Análise o que você quer em seu futuro e coloque os melhores esforços para alcançar seus objetivos.

Uma das características do seu signo é que você sempre alcança o sucesso quando é constante no que se propõe a fazer.

Hora e estabelecer um relacionamento duradouro. Casais pensam em constituir família. Lembre-se que o amor é para construir e não para destruir; a compatibilidade é maior com os signos de Touro, Virgem ou Libra.

Você ganha dinheiro extra. A sorte aumenta no dia 6 de abril com os números 13 e 40. O perfume ajuda a afastar a negatividade.

Peixes

Serão dias para reorganizar suas ideias e ter muita força interior para alcançar o que tanto deseja e ser feliz. Pense bem em suas decisões para não ficar mudando de ideia a todo momento.

Hora de saber que direção tomar para alcançar o sucesso. Transforme a mágoa e a negatividade para canalizar melhor suas energias.

Você terá uma semana de surpresas e um novo amor pode fazer um convite. Seus números da sorte são 18 e 70. O branco e vermelho ajudam a atrair abundância.

