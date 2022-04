Este é o recurso do WhatsApp que pode ajudar a ‘revelar’ uma infidelidade Foto ilustrativa - Unsplashh

Um recurso disponível no WhatsApp, segundo o FayerWayer, pode ser uma das peças-chave para ajudar a descobrir uma situação de possível infidelidade, uma vez que este revela com quem uma determinada pessoa teve maior interação, do ponto de vista de troca de arquivos multimídias.

E, se você está curioso e quer entender melhor como funciona, nós te explicamos a seguir todos os detalhes compartilhados pelo portal.

Dica prática do WhatsApp

Para fazer tal verificação, no app, você deve seguir este caminho:

Como primeiro passo, acesse seu aplicativo, clique nos três pontinhos e em seguida marque a opção que diz “configurações” ;

; Feito isso, a próxima alternativa a ser selecionada em seu app é: “Dados e armazenamento” ;

; Então, em seguida basta clicar em “Gerenciar armazenamento” ;

; Fazendo isso, o WhatsApp mostrará com quem a pessoa mais teve interações por ordem de classificação (maior > menor);

E, se você clicar ainda em cada contato, detalhes adicionais serão mostrados.

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Como ressaltado em outras oportunidades, todo o disposto anteriormente é apenas informativo e NÃO tem como objetivo orientar práticas. Além disso, caso esteja enfrentando alguma dificuldade com seu dispositivo, recomendamos que busque um profissional técnico para que o equipamento seja avaliado e assim você receba a orientação de como solucionar o problema.

