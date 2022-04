Divulgado áudio ‘impressionante’ captado a partir de ‘estrela morta’ no espaço; confira registro

Os dados coletados por telescópios são mais frequentemente transformados em registros silenciosos, gráficos e imagens.

E um projeto de “sonificação” liderado pelo Observatório de Raios-X Chandra da Agência Espacial Americana (NASA) e pelo Universe of Learning transforma dados inaudíveis de alguns dos telescópios mais poderosos do mundo em som.

Como detalhado pela NASA, esse esforço possibilita experimentar dados de fontes cósmicas com um sentido diferente: a audição.

Divulgado áudio ‘impressionante’ captado a partir de ‘estrela morta’ no espaço

Começando no centro, a sonificação do remanescente da supernova Tycho se expande para fora em um círculo. A imagem contém dados de raios-X do Chandra, onde as várias cores representam pequenas bandas de frequência que estão associadas a diferentes elementos que estão se movendo em direção e longe da Terra.

Por exemplo, vermelho mostra ferro, verde é silício e azul representa enxofre. A sonificação se alinha com essas cores, pois a luz mais vermelha produz as notas mais baixas e o azul e o violeta criam as notas mais agudas.

Como detalhado pela NASA, a cor varia ao longo do remanescente, mas as notas mais baixas e mais altas dominam perto do centro e são unidas por outras cores em direção à borda do remanescente.

O branco corresponde a toda a gama de frequências de luz observáveis pelo Chandra, que é mais forte em direção à borda do remanescente.

Essa luz também é convertida em som de maneira mais direta, interpretando frequências de luz como frequências de som e, em seguida, deslocando-as para baixo em 50 oitavas para que caiam dentro da faixa de audição humana.

Como detalhado pela NASA, as diferentes proporções de ferro, silício e enxofre no remanescente podem ser ouvidas nas quantidades variáveis dos picos de baixa, média e alta frequência no som.

Ainda de acordo com as informações, o campo de estrelas na imagem observado pelo Hubble é tocado como notas em uma harpa com o tom determinado por sua cor. Confira:

Com informações da NASA