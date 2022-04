Os signos que amam, mas podem guardar mágoas

Alguns signos do zodíaco podem ser muito apaixonados por seus parceiros, mas mesmo assim acabam guardando mágoas e rancores dos erros que já foram cometidos.

Confira quais são e o que os faz agir assim:

Touro

O taurino costuma criar laços de confiança com muita consciência e de forma sólida; isso faz com que leve tempo para se abrir e valorize muito a relação de lealdade. No entanto, quando alguém de alguma forma não parece valorizar este vínculo assim como ele, é bem possível que a mágoa se instale e demore em ser superada. Este signo não esquece com a finalidade de não voltar a passar pelos menos problemas.

Câncer

O canceriano conecta-se com as pessoas de forma profunda e, por isso, sofre muito quando seus sentimentos não são valorizados. Não é difícil decepcionar ou magoar este signo, por isso ele acumula diversas angustias e pode remoer durante um bom tempo. A boa memória joga contra ele, que sempre terá um “pé atrás” com quem o feriu algum dia, por que ainda ame muito.

Confira mais: Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em abril de 2022

Escorpião

O escorpiano não abre a porta do seu coração facilmente, mas quando o faz acredita que será a melhor decisão. Por isso, ele se decepciona grandemente quando o decepciona ou não faz nada para defendê-lo de algo ruim. Este signo presa a lealdade, mas sabe que ela precisa ser provada e demonstrada. É possível ele deixe as feridas abertas devido ao rancor e isso volta de tempos em tempos dependendo das ações de quem já amou ou ainda ama.

Capricórnio

O capricorniano leva muito a sério o que envolve seus sentimentos e confiança. Por isso, se ama alguém e esta pessoa o decepciona, ele não consegue esquecer e guarda uma lista em sua memória, seja algo sério ou superficial. Durante as crises, é bem possível que ele volte a pensar ou até mesmo mencione as causas das suas cicatrizes, revendo os erros um por um. Desapego não é com eles e isso pode ser bem difícil!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!