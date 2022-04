O que acontece se você não limpar o microondas?

Esse é um item muito comum e bem prático em qualquer residência, então é bem provável que você tenha um forno microondas na sua cozinha. Ele possui diversas aplicações: aquecer alimentos, descongelar alimentos, ferver água ou preparar receitas próprias de microondas. Mas atenção! Por questão de segurança, em hipótese alguma você deve utilizar metal ou alguns tipos de plástico dentro dele.

Por muitos alimentos passarem pelo microondas, é preciso manter uma limpeza regular no utensílio, mas também tomar precauções, como cobrir o que for ser aquecido com tampas de plástico para evitar respingos maiores, mas ainda deve ter uma rotina de limpeza.

De acordo com o site Meganotícias (em espanhol) A junção de diferentes alimentos, calor e umidade transforma o microondas um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. “A carne crua é descongelada no microondas e, em seguida, outros alimentos são aquecidos, como pão ou leite. Isso explica a necessidade de uma rotina”, explica Ana Karina Peralta, diretora do Centro de Segurança Alimentar da Universidade de Talca.

Com qual frequência devo limpá-lo?

“Uma limpeza profunda deve ser uma vez por semana, mas o ideal é limpá-lo imediatamente toda vez que for usado, principalmente se houver derramamentos, pois os restos de alimentos ficam com umidade e patógenos podem se desenvolver “, diz a diretora.

Outra especialista, Liliana Maier, professora de Segurança Alimentar e Microbiologia da Universidade Santo Tomás, diz que é preciso cuidar bem do eletrodoméstico para evitar doenças estomacais recorrentes de uma contaminação cruzada, um dos principais perigos, que depende inteiramente da higiene e ordem na cozinha.

LEIA MAIS:

⋅ Como remover marcas de risco de vidro de forma FÁCIL e BARATA

⋅ Com que frequência temos que trocar a escova de dentes?

⋅ Cientistas associam adoçantes artificiais a um risco 13% maior de câncer; saiba mais