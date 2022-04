RED Kalunga e Liberty duelam pela permanência no CBLOL 2022

O final de semana de CBLOL começou com o confronto entre RED Canids Kalunga e Liberty, que duelaram pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro de League of Legends ao disputarem uma nova série Melhor de Cinco pela chave inferior.

Em partidas intensas, os jogadores mostraram que vieram focados em conseguir a vitória e manter o sonho do campeonato vivo.

Na primeira partida do dia os times entraram visivelmente tensos, mas ao mesmo tempo decididos. Com escolhas e banimentos feitos rapidamente a grande surpresa ficou por conta do Zilean de Krastyel, jogador da rota do meio da Liberty.

O começo da partida foi pegado, com eliminações e lutas bem equilibradas. A partir do momento em que os jogadores pegaram o nível 6 a ultimate do Zilean fez a diferença e garantiu uma vida a mais para um dos jogadores da Liberty durante as lutas.

Apesar de bons momentos e de um ótimo desempenho por parte da dupla da rota inferior da RED, a Liberty conseguiu construir vantagens mais sólidas e fechou o primeiro jogo do dia, abrindo 1 a 0 na série.

Tá tudo igual de novo!

Na segunda partida do dia, a novidade ficou por conta da escolha de TitaN, atirador da RED Kalunga, que escolheu levar para partida a campeã Ashe, que ainda não tinha aparecido no CBLOL em 2022.

A partida seguiu bem equilibrada e com a quantidade de outro praticamente igual até os 9 minutos, quando uma luta pelo arauto fez a situação desandar para a Liberty.

Durante a teamfight, o jogador da rota do meio da RED, Grevthar, conseguiu três eliminações e ficou com uma boa vantagem no placar. Ao mesmo tempo, na rota do topo, o Gnar de Guigo mostrou a força da sua versão mega e conquistou um abate solo.

No entanto, a vantagem não durou muito, e em uma jogada forte da Liberty pela rota do meio o placar de ouro voltou a ficar igual.

Apesar dos bons momentos para as duas equipes, a força de iniciação da RED mostrou ser uma das chaves para a vitória. Mostrando que está viva na série, a RED conquista a vitória na segunda partida e deixa tudo igual na Md5.

A RED mostra que está viva na série

Em uma série marcada por escolhas diferenciadas, o terceiro jogo do dia não ficou para trás e marcou a primeira aparição da campeã Miss Fortune no CBLOL 2022. A personagem foi a escolha do atirador da RED Kalunga, TitaN, em sua segunda escolha inédita na série.

Diferente dos jogos anteriores, as duas equipes começaram a criar jogadas logo cedo. Se por um lado a Liberty tenta aproveitar a ligeira vantagem que tem na rota inferior, a RED consegue devolver as jogadas pela rota superior e se colocar a frente no placar.

No entanto, lutas bem encaixadas colocaram a Liberty a frente no placar de ouro, mas não conseguiram garantir a vantagem de objetivos que ficou na conta de RED.

Com uma atuação efetiva de seu caçador, Aegis, a RED Kalunga virou o placar na série e fechou o terceiro jogo do dia, ficando a 1 ponto da vitória na série.

Tudo igual de novo?

Quarto jogo do dia, e quarto campeão diferente nas mãos do atirador da RED Kalunga, que vem para a partida podendo garantir a permanência da equipe no CBLOL.

Em um jogo completamente diferente dos outros, a Liberty veio com tudo para a partida e conseguiu atropelar a RED.

Com uma luta atrás da outra e conquistando uma vantagem absurda, a RED não conseguiu sequer ter tempo para reagir e viu a Liberty empatar novamente a série que volta para o 2 a 2 e joga a decisão para o quinto, e último jogo do dia.

BORA DE JOGO 5! 🔥 A @libertyesports ATROPELA a Matilha na quarta partida e leva a decisão pro último game!#CBLOL



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/00EawFU8hI — CBLOL (@CBLOL) April 2, 2022

Agora é tudo ou nada!

O quinto, e decisivo, jogo do dia vale a sobrevivência no campeonato para as duas equipes. E o clima de tensão foi sentido logo no começo da partida com os dois times estudando demais os adversários e sendo extremamente cautelosos em suas ações.

A primeira eliminação veio somente quando as equipes rumaram em direção ao Arauto para tentar conquistar um dos primeiros objetivos neutros do mapa. E quem levou a melhor nas eliminações foi a RED, no entanto o Arauto foi garantido pela Liberty.

Em uma luta na rota do topo a RED conseguiu uma virada após uma tentativa de dive e pareceu ficar embalada na partida. No entanto, o embalo não durou muito e a Liberty mostrou que segue na briga.

Em um jogo extremamente pegado a RED conseguiu encaixar melhor sua composição e conquistou a vitória no quinto jogo do dia, permanecendo viva na chave inferior enquanto a Liberty encerra sua participação neste primeiro split.