Os signos que podem passar por problemas no amor no 1° fim de semana de abril de 2022

O primeiro fim de semana de abril de 2022 começa com energias intensas para todos os signos do zodíaco, mas alguns deles precisaram lidar com vibrações ainda mais impactantes na vida amorosa.

Confira quais são os signos que podem passar por problemas no amor e como isso acontecerá:

Touro

O pensamento se volta para o passado e é possível que um reencontro aconteça. Infelizmente, isso não tende a sair bem, principalmente se segredos ou fofocas estão envolvidos nessa relação. Lembre-se que a carência pode render péssimas ações e é necessário estar ao lado de quem o apoia para deixar de se sentir sozinho. Preencha sua vida com novidades, amizades e energias positivas de reflexão.

Leão

Cuidado com teimosia e reações dramáticas que aumentam os problemas. É hora de manter a paciência e ser mais consciente das próprias palavras; o diálogo não deve sair de controle e é melhor sempre manter o amor. Evite querer manipular. A intuição deve ser trabalhada para que a paz volte a dar espaço para a alegria.

Libra

Hora de ser mais maduro nas conquistas, pois triângulos amorosos podem render problemas. É melhor não prometer o que não pode cumprir e deixar de brincar com o sentimento alheio, pois tudo o que vai tende a voltar. Não tenha medo de dialogar e chegar a acordos honestos; as pessoas podem compreender melhor do que você imagina.

Aquário

Pare de levantar tantas barreiras e bloquear os próprios sentimentos. É preciso ter coragem para se abrir e falar sobre os sentimentos; só você pode fazer isso por si mesmo. A vida amorosa dará passos importantes a partir do momento em que algumas questões forem solucionadas. Chegou a hora de curar e não dá par fugir!

