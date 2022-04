Os signos que passam por curas no início de abril de 2022

Abril de 2022 começou com um fim de semana poderoso e a Lua Nova em Áries mais importante do ano no céu! Neste novo início, alguns signos do zodíaco começam a passar por processos de cura importantes que geram transformações necessárias.

Confira quais são:

Aquário

Momento de união e vida familiar, pois as pessoas se aproximam ainda de você. No entanto, este momento de conexão e sonhos, também será de transformações poderosas que o atingem em cheio. Feridas e padrões tóxicos ficam ainda mais evidentes, para que você possa iniciar a cura e libertação. Não tenha medo da mudança e saiba que as companhias saudáveis e valiosas permanecerão do seu lado.

Sagitário

O que você plantou nos últimos meses? Chegou a hora de começar a compreender, curar e florescer. Descobertas importantes são feitas e as feridas que ainda estavam abertas passam a ser fechadas. Comece a avaliar e expressar para poder iniciar uma jornada de transformação. Não cale tanto e aprenda a usar sua criatividade, seja para se divertir ou para se libertar.

Confira mais: Os signos do zodíaco com a maior intuição de abril de 2022

Capricórnio

Quem o ama se aproxima para ajudar a lidar com os sentimentos e com problemas que o afetaram durante um tempo. Comece a se libertar destas cargas pesadas e encontrar a cura para alçar novos voos. Entre e limpe sua vida daquilo que o impede de prosperar e ter novas ambições. A maturidade que está se desenvolvendo o colocará em um lugar melhor.

Peixes

Hora de levar a vida mais a sério e as curas também. A consciência do que é escasso e deve deixar de receber sua energia começa a aflorar. Comece a se curar destes padrões ou hábitos que não levam nada e se tornaram superficiais. É hora de começar a trabalhar efetivamente por uma transformação emocional e partir para novas aprendizagens.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!