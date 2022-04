Os signos que amam, mas causam ciúmes

How I met Your Mother (CBS)

Alguns signos do zodíaco podem amar muito as pessoas que se relacionam, mas quase sempre geram ciúmes nelas.

Confira quais são:

Áries

O ariano é sempre a alma da festa! Ele gosta de ter o controle da própria vida e se aventurar, por isso tem uma personalidade chamativa que não passa despercebido. Quando se relaciona, ele é apaixonado, mas pode causar ciúme ao se tornar sempre aquele que mais brinca e se conectar com as pessoas. Como também é independente, não aceitará cobranças que mudem seu jeito de ser por insegurança dos outros.

Gêmeos

O geminiano é um dos signos que mais gosta de socializar. Ele não esconde sua boa conversa e gosta de passar momentos divertidos até mesmo com desconhecidos. Como se enturma rápido, acaba no centro das conversas e busca trocas interessantes. Quem não tem a mente tão aberta pode não compreender seu jeito de aproveitar o momento e cair em ciúme, mas também precisará aprender a lidar com o que sempre o acompanhará.

Leão

O leonino sempre será uma personalidade que chama a atenção, seja pela elegância ou pela essência de se destacar. Seu protagonismo logo atrai olhares e admiradores, algo que os orgulha, mas pode se tornar motivo de ciúme para quem o ama. Este signo tem orgulho e quem é e não aguentará permanecer em um relacionamento que tenta podá-lo de alguma maneira.

Libra

O libriano também está no grupo de quem é simpático e ama socializar. Como é afetuoso, algumas pessoas tendem a não compreender o seu jeito e acabam com ciúme, algo que os incomoda bastante. Este signo não quer entrar em conflitos e pode cortar pela raiz assim quando enxerga controle em um relacionamento.

Sagitário

O sagitariano é do time que está sempre se adaptando e se conectando com as pessoas a sua volta, pois gosta de trocar experiências. Além de boa conversa, ele é do tipo que está pronto para se aventurar. É comum que ele gere ciúme em quem ama, pois não abre mão da liberdade e preserva sua individualidade; quem o ama precisa entender isso.

