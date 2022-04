Em série emocionante equipe brasileira conquista uma vaga no Masters Reykjavík

Disputando uma série de Melhor de Cinco partidas (Md5), os brasileiros da Ninjas in Pyjamas (NiP) encararam a equipe chilena Leviatán Esports para conseguir uma classificação inédita de duas equipes brasileiras para o Masters em Reykjavík.

Com a vitória da NiP no confronto de hoje, a LOUD, já classificada para o VALORANT Masters, começará o torneiro diretamente na fase de playoffs. Veja como foi a série que garantiu a classificação.

NÓS ESTAMOS NO #VALORANTMasters



RESPEITEM O VALORANT DO BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/ZdxZulMHB5 — Ninjas In Pyjamas 🇧🇷 (@NIPBR) April 1, 2022

Sabendo que teriam uma série difícil pela frente, os brasileiros entraram no confronto visivelmente tensos. Com o primeiro mapa, Icebox, sendo de escolha da NiP, o começo não foi como o esperado.

Depois de ver os adversários abrirem uma vantagem de 5 pontos, a equipe brasileira precisou de um pedido de tempo para conseguir se acalmar e colocar ordem na casa.

Com uma postura completamente diferente, a NiP voltou para a partida com outra postura, e em uma virada incrível conseguiram emplacar 12 rounds seguidos e fechar a vitória na primeira partida da série.

Mando de mapa da Leviatán

Jogando no mapa de escolha da Leviatán, Haven, os brasileiros voltaram a encontrar dificuldades no início da segunda partida.

Com os chilenos novamente na frente do placar, com um 5 a 2, o jogo passou por uma parada técnica que pareceu ser o necessário para os brasileiros voltarem para a partida.

Novamente, a NiP voltou para partida com uma postura diferente e, a exemplo do que fez na primeira partida, mostrou uma boa leitura de jogo e conseguiu virar o placar no melhor mapa da Leviatán.

Com a vitória por 13 a 6 na segunda partida da série, os brasileiros abriram 2 a zero no placar e se colocaram em uma posição de conforto ficando por 1 jogo de conquistar a classificação.

Partida decisiva

Com a vantagem de jogar no seu mapa de escolha, Split, a NiP entrou confiante para a partida que garantiu a classificação da equipe.

Diferente das rodadas anteriores em que a Leviatán começou levando a vantagem, a NiP começou jogando de igual para igual.

Em uma partida extremamente pegada, as duas equipes brigaram ponto a ponto pelo sonho da classificação e acabaram empatando o round em 12 a 12.

Na prorrogação, a equipe brasileira entrou concentrada e buscando fechar a série no terceiro round. Depois de uma ‘trocação’ intensa em volta da spike, os brasileiros ficaram no ponto de ouro, precisando de somente 1 round para conquistar a vaga.

E foi num round tenso que a classificação veio! A NiP está classificada com um placar de 3 a 0 e, automaticamente, coloca também a LOUD direto nos playoffs da Islândia. Além disso, a NiP garantiu um feito inédito, colocando 2 equipes brasileiras no Masters.