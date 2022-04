Como o avanço das tecnologias, agora é possível enviar dinheiro para amigos e familiares no aplicativo de mensagens WhatsApp, de forma facilitada.

Em um vídeo compartilhado pela canal oficial do app no YouTube, é possível ver como utilizar a ferramenta recente.

Para enviar dinheiro, você precisa configurar o Facebook Pay e adicionar um cartão de débito, um cartão múltiplo com a função débito ou um cartão pré-pago emitido por um dos bancos participantes.

Confira tutorial de como enviar dinheiro facilmente por meio do app WhatsApp de forma rápida:

Desta maneira é possível enviar dinheiro facilmente por meio do app WhatsApp

Você pode enviar ou receber dinheiro de amigos e familiares e, futuramente, também poderá enviar pagamentos para empresas.

Em outro vídeo, compartilhado no canal oficial, é detalhado como configurar o serviço de pagamentos no WhatsApp de forma rápida. Confir acomo:

“Envie dinheiro para sua família, pague sua parte do presente de aniversário da sua tia ou divida a conta do almoço com amigos. Tudo isso no WhatsApp e sem taxas”, detalhou o app no blog oficial.

No momento, a novidade está liberada apenas em dois países: Brasil e Índia. Ainda de acordo com as informações, é possível utilizar a novidade em celulares com os sistemas Android e iOS.

Com informações do canal oficial do app