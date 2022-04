Com limão e pepino: a bebida natural caseira que ajuda a emagrecer de maneira saudável

Recentemente, compartilhamos algumas alternativas de bebida natural caseira que, uma vez orientada para o consumo por um profissional médico, pode ser bastante benéfica no processo de emagrecimento.

E, se você quer conferir outra opção de receita e que leva poucos ingredientes em sua composição, veja a seguir um suco prático compartilhado pelo portal de notícias Nueva Mujer. Já garantiu o seu bloquinho ou papel e caneta?

Bebida natural caseira

Bebida natural caseira Foto ilustrativa - Pinterest

Ingredientes:

Suco de 1 limão;

1 pepino (sem casca) picado em rodelas;

300ml de água;

½ xícara de salsa;

1 colher (sopa) de gengibre (sem casca) ralado.

Modo de preparo da sua bebida:

Para começar, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador;

Se quiser, também pode adicionar gelo em sua preparação;

Após concluir o passo anterior, você deve bater todos os itens até obter um conteúdo homogêneo;

Por fim, basta então que você faça o consumo de seu suco de maneira imediata.

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DESTAS ORIENTAÇÕES⚠️⚠️⚠️

Se você quer passar por um processo de perda de peso, antes de mais nada recomendamos que busque orientação profissional, para que receba as orientações adequadas e indicações de melhores caminhos para seguir.

Queremos reforçar também que o conteúdo é apenas informativo. Visto isso, NÃO tem como proposta oferecer diagnósticos, tratamentos, substituir as consultas médicas regulares e orientar hábitos de consumo.

Lembre-se por fim que embora sejam naturais, qualquer prática alimentar com um objetivo específico e que impactam no corpo e na saúde, deve contar, preferencialmente, com auxílio profissional.

