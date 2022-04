WhatsApp: sua conta pode ser bloqueada DEFINITIVAMENTE se você recebeu esta mensagem em sua tela

Ontem (31) o WhatsApp começou a suspender a conta de diversos usuários. A medida, que vale neste momento para os que têm celulares com o sistema operacional Android, trata-se de uma penalização principalmente para aqueles que utilizam recursos não oficiais.

Antes de mais nada é importante esclarecer que quando falamos em alternativas não oficiais, estamos nos referindo, por exemplo, à pessoas que utilizam apps “espelhos” como WhatsApp Plus ou WhatsApp GB, que disponibilizam recursos não habilitados atualmente na versão do app de mensagens disponível nas lojas de aplicativos.

Sua conta estará suspensa se você receber esta mensagem

Como medida inicial e forma de alerta, o WhatsApp tem suspendido temporariamente algumas contas e enviado o seguinte comunicado: “Seu número XXXXX está suspenso para usar o WhatsApp. Entre em contato com o suporte para receber ajuda”.

Em sua FAQ disponível no portal oficial, o app de comunicação reforça que se a conta foi suspensa, “você provavelmente está usando uma versão não autorizada do WhatsApp em vez do aplicativo, coletando informações de maneiras inaceitáveis, também conhecido como mineração de dados”.

A maneira de solucionar o problema

Sobre este tema, o WhatsApp esclarece: “Se após sua conta ter sido suspensa temporariamente você não começar a usar a versão oficial do WhatsApp ou não parar de extrair dados, sua conta poderá ser suspensa permanentemente”, finaliza.

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO ⚠️⚠️⚠️

Não esqueça que todo o disposto anteriormente é apenas informativo e não tem a finalidade de resolver problemas em dispositivos. Portanto, caso passe por alguma dificuldade em seu celular, recomendamos que você busque um profissional técnico para que a avaliação necessária seja feita e que o receba o melhor direcionamento para solucionar este inconveniente.

(Com informações do portal FayerWayer).