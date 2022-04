WhatsApp: este é o novo recurso que pode mudar a forma como os usuários utilizam o app de mensagens

Depois de lançar o recurso de reações de mensagens para um número limitado de testadores beta, o aplicativo de mensagens WhatsApp agora está trabalhando em outra função muito importante.

Como você bem sabe, não é possível compartilhar arquivos de mídia maiores que 100 MB porque este é o limite atual no app de mensagens.

No entanto, essa limitação pode mudar muito em breve, como detalhado recentemente pelo site especializado Wabetainfo.

Este é o novo recurso que pode mudar a forma como os usuários utilizam o app de mensagens

O WhatsApp está iniciando um pequeno teste nos últimos dias, e com isso algumas usuários já podem compartilhar arquivos de mídia de até 2GB (um aumento importante).

Contudo, ainda não esta claro se o WhatsApp planeja lançar o mesmo recurso para mais pessoas no futuro, já que isso é um teste limitado.

O WhatsApp pode reverter as alterações restaurando o limite anterior após o teste? só o tempo dirá.

Possível novidade para iOS

Ainda de acordo com as informações, as capturas de tela reveladoras foram tiradas de uma versão beta recente do app WhatsApp para o sistema operacional iOS.

No entanto, a capacidade de compartilhar arquivos de mídia de até 2 GB também está disponível para determinados testadores beta que usam o WhatsApp para o sistema Android. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Com informações do site Wabetainfo