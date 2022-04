Os signos que amam, mas não perdem o vínculo com o passado

Alguns signos do zodíaco podem amar de corpo e alma, mas isso não significa que eles romperam todos os vínculos com o seu passado ou o do parceiro.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode não ter tanto foco no seu próprio passado amoroso, mas sempre terá um interesse muito especial pelo da pessoa que se relaciona. Ele tenta caminhos que não são diretos para descobrir mais sobre as experiências do outro e tende a alimentar esta curiosidade silenciosa sem deixar claro de cara. Quando não gosta do que descobriu, pode alimentar desconfianças e ciúme.

Touro

O taurino gosta de se aprofundar em suas experiências e pode ficar ligada a ela por um bom tempo. O passado sempre volta até a sua lembrança e ele também é curioso sobre o que a pessoa que ama no presente guarda em seu coração. Como é ótimo em investigação, provavelmente não fica só no pensamento e busca evidências reais de como o passado está atualmente – o que pode ser bem complicado.

Câncer

O canceriano conhece as pessoas de forma profunda e vive seus sentimentos sempre de maneira única, intensa e detalhista. Ele guarda muita coisa em seu coração e revisita essas imagens ou emoções relacionadas frequentemente. Pode também alimentar curiosidade sobre o que o parceiro atual viveu em sua vida amorosa anteriormente, mas quase sempre isso alimenta inseguranças nada fáceis de lidar.

Escorpião

O escorpiano é muito voltado ao passado e aos segredos, por isso guarda dentro dele os amores que viveu ou até mesmo recordações materiais. Como é um dos signos mais curiosos do zodíaco, ele também tentará descobrir mais sobre o passado amoroso do seu parceiro. Essa “investigação” pode se tornar tóxica se ele cultiva ciúme.

Capricórnio

O capricorniano tem uma das melhores memórias do zodíaco e aquilo que o toca sentimentalmente permanece vivo por um bom tempo. Ele não é desapegado e também gosta de manter em seu coração aquilo que trouxe lições importantes. Infelizmente, pode ser propício a guardar também a melancolia e mágoa quando as coisas não saem como o esperado.

