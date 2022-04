Os signos mais atingidos pela Lua Nova em Áries de 1° de abril de 2022

Este 1° de abril de 2022 é iniciado com uma intensa Lua Nova em Áries, a mais importante do ano! Sua energia pioneira, que pede novos começos e transformações, estará muito presente no só neste mês, mas também nos próximos 365 dias.

Confira os signos que serão atingidos em cheio e como eles devem agir:

Gêmeos

Momento em que você se sente diferente e pode se bloquear por medo de ser aceito. Entenda que os caminhos para conexões e amizades se abrem; você tem muito a ganhar com a vida social. É hora de começar a construir o futuro e se desfazer daquilo que o impede de alcançar a liderança. Entre em contato e acredite no seu potencial de ser incrível ou se destacar entre todos!

Virgem

Os incômodos aumentam, principalmente para quem ainda se sente vítima de injustiças e situações. É hora de começar a ser mais maduro, coerente e se libertar de medos que o estagnam. O que é tóxico precisa sair e dar espaço a algo melhor. Lembre-se que as promessas serão cobradas; portanto saiba o que pode realizar e não permita se queimar por falsidade. Para muitos, este é o início de uma etapa de libertação e aceitação da verdade.

Sagitário

Gatilhos e oscilações para quem está fechado, magoado ou bloqueado no amor e amizade. É hora de ser mais direto e sincero sobre o que realmente deseja, abrindo os olhos para dependências que tiram seu poder de assumir as rédeas da própria vida. Liberte-se de culpas para poder dar melhores passos; a percepção da realidade virá repleta de intuição, mas é preciso ter maturidade para registrar as novas informações.

Peixes

Necessidade de maior coerência e responsabilidade, principalmente na vida financeira. O superficial pode trazer prejuízos e a sensatez é a melhor aliada para aproveitar tempo, dinheiro e oportunidades da forma correta. Concentre-se em fazer mudanças e evoluir, mas seja maduro para fazê-lo com consciência!

