Os signos com sorte no amor a partir do 1° fim de semana de abril de 2022

O primeiro fim de semana de abril de 2022 chegou e promete ser intenso para todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns começam esta nova fase com sorte, principalmente quando se trata de romance e amor.

Confira aqueles que abrem portas e estão com as melhores chances nos próximos dias:

Áries

Muita comunicação e iniciativa no amor. Transforme as energias e permita que os relacionamentos fluam. É hora de buscar o que deseja e encantar as pessoas, portanto os movimentos positivos são garantidos na vida amorosa dos arianos. Casais precisam apenas desacelerar e curtir o amor sem dar chance para brigas.

Gêmeos

Hora de colocar a cara no mundo e ir em busca do amor. Conexões poderosas podem nascer e encontros saem melhores do que você esperava; mesmo assim, mantenha a calma e não apresse nada. A comunicação e os momentos de diversão fluem naturalmente, mas casais também podem ser conversas importantes para superar algumas situações. Curta a vida!

Câncer

Sentimentos se tornam algo a mais e uma paixão pode nascer. Encontros e relacionamentos são tocados por uma chama especial, que faz conexões intimas e intensas. É hora de dar passos interessantes! Apenas seja sincero sobre o que você realmente deseja e ouse um pouco também. Chegou a hora de parar de viver na sombra dos outros e ter sua independência, principalmente a nível emocional!

Sagitário

Conheça-se e comece a agir de forma coerente! Este é o fim de semana de dar um passo efetivo para conseguir o que quer no amor. O romance é ativado e a intimidade também, mas é preciso manter a mente aberta para se divertir de verdade; nem tudo depende do outro. Busque a aventura, mas tenha cuidado com se envolver em situações complicadas, como triângulos amorosos. Sua criatividade está com tudo!

