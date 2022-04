Os signos com a maior intuição do 1° fim de semana de abril de 2022

O 1° fim de semana de abril de 2022 começa com a Lua Nova em Áries mais importante do ano e alguns signos podem esperar uma intuição muito mais aguçada. É importante ficar de olho nas mensagens, revelações, sonhos e sinais que chegam agora.

Confira quais são os signos repletos de sexto sentido nos próximos dias:

Áries

Momento de se reinventar e receber um impulso extra do universo. Pensamentos importantes chegam e o ajudam a superar obstáculos internos e externos. Fique atento aos instintos e as verdades que brotam do seu coração, mas tenha maturidade para discernir. Existe um caminho lindo se abrindo e você pode tomar essa direção para ser ainda melhor. Para muitos, projetos começam a se desenvolver e pedem iniciativa.

Virgem

A inteligência e a intuição estão afiadas durante o primeiro fim de semana deste mês. Acredite mais em você e na capacidade de se conectar com as emoções e respostas. A comunicação também flui e o ajuda a ter oportunidade de resolver problemas que se arrastavam. A cura chega para ajudar a acessar seu poder e aproveitar as novas experiências.

Libra

Você aprende a colher as mensagens do universo e o significado de alguns sonhos que podem trazer respostas importantes. Lembre-se de ter paciência e tempo para se conectar com inconsciente e decifrar o que é necessário para causar transformações positivas. Pessoas queridas o acompanham nesta jornada que também pedirá a mudança de padrões que já não fazem bem.

Escorpião

A produtividade aumenta ao lado da intuição e é possível ter novos inícios importantes. É hora de cuidar melhor de si mesmo para poder levar em conta os instintos sem deixar emoções desequilibradas interferirem. Algumas mágoas e comportamentos autodestrutivos devem ficar no passado para abrir um caminho mais próspero. Fique atento as boas ideias que começam a surgir em sua mente.

