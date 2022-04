Os melhores perfumes femininos para usar durante a noite

Os perfumes possuem suas indicações de uso de clima, mas também de horário do dia. Enquanto alguns aromas combinam mais com os dias quentes de verão em um escritório, por exemplo, outros são escolhidos para o uso noturno, uma ida ao barzinho ou até mesmo uma balada, por exemplo. E é justamente sobre esse segundo tipo que você vai ler hoje.

Confira na listagem a seguir os 5 perfumes femininos incríveis para usar à noite, de acordo com o blog Planeta Neon.

1. Hypnotic Poison (Dior)

Esse é um perfume ideal para as noites românticas, pois instiga o envolvimento, amor e paixão. é um perfume Âmbar Baunilha feito para hipnotizar, transmitindo algo doce e ao mesmo tempo sensual. As notas de topo são Coco, Ameixa e Damasco. As notas de coração são Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

2. Chloé Eau de Parfum (Chloé)

Essa fragrância já é indicada para encontros a dois, porém não muito românticos, e também uma reunião noturna com os familiares. É um Floral que demonstra elegância e poder, dando um ar de mulheres firme nas atitudes. As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

3. Ligth Blue (Dolce & Gabanna)

Esse é um clássico da perfumaria, uma fragrância coringa, perfeita para todas as ocasiões. Indicado principalmente para mulheres que enjoam com cheiros fortes e doces, mas que amam o frescor. É um Floral Frutado também é muito utilizado em dias quentes. As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

4. Black Opium (Yves Saint Laurent)

Outro perfume indicado para encontros. É umm Âmbar Baunilha com um cheiro praticamente exclusivo, que não deixa rastro pelo ambiente, mas que pode ser sentido perfeitamente por quem se aproxima. As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro e Madeira de Cashmere.

5. Alien (Thierry Mugle)

Uma fragrância ideal para baladas e festas. Com seu frasco que literalmente lembra um alien, é um Âmbar Amadeirado que projeta muito no local onde você está e que deixa um rastro perfumado por onde você passar, perfeito caso você queira conquistar alguém à distância. De composição mais simples, a nota de topo é Jasmim, a nota de coração são Notas Amadeiradas a nota de fundo é Âmbar.

LEIA MAIS:

⋅ Os 7 perfumes contratipos femininos mais elogiados

⋅ Os MELHORES e os PIORES perfumes do mundo

⋅ Perfumes nacionais com qualidade de importados