Mais 5 perfumes femininos para você utilizar no escritório

Com a retomada do trabalho presencial, é hora de tirar lá do fundo do guarda-roupa aquelas peças de roupas que estavam esquecidas, a maquiagem que você não utilizava há tempos e também aqueles perfumes que estavam guardados.

Caso você queira recomeçar com uma nova imagem e marcando presença, talvez opte por mudar seu visual e até mesmo o seu cheiro. Então que tal ver uma lista com 5 perfumes femininos para você utilizar no ambiente de trabalho? As indicações ficam por conta da Youtuber especialista em perfumes, Cláudia Porto.

La Nuit Trésor Musc Diamant (Lancôme)

Esta é uma fragrância Âmbar Floral Feminino com um aroma de baunilha bem chamativo, envolvida pelo musk. Bem confortável, possui uma fixação ótima, podendo durar o dia inteiro.

As notas de topo são Almíscar Branco, Framboesa e Folha de Violeta. As notas de coração são Almíscar Branco, Rosa Damascena, Frésia e Jasmim as notas de fundo são Almíscar Branco, Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Patchouli ou Oriza.

Thaty (O Boticário)

Thaty é um perfume nacional bem tradicional, lançado em 1980. Possui um aroma de lavanda, que exala cheiro de limpeza. De acordo com a youtuber, seu ponto negativo é a fixação, que dura pouco tempo. Logo, você teria que carregar na bolsa e reaplicar no trabalho. Porém, pode ser um aroma antiestresse, pois a lavanda possui essa propriedade.

As notas de topo são Lavanda e Eucalipto. As notas de coração são Gerânio e Rosa e a nota de fundo é Almíscar.

Daisy Dream (Marc Jacobs)

O aroma é um Floral Frutado muito delicado, que de início pode parecer não fixar tão bem, mas depois o corpo acaba se acostumando e melhorando o tempo de fixação, como diz Cláudia. É uma fragrância indicada para dias quentes e locais com muitas pessoas.

As notas de topo são Amora, Pera e Toranja. As notas de coração são Glicínia, Lichia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Coco e Madeira Branca.

White Musk L’Eau (The Body Shop)

Essa é uma fragrância compartilhável, que possui um aroma de pera e almíscar bem presente.

A nota de topo é Pera. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim e Rosa a a nota de fundo é Almíscar.

Esta Flor Íris (Natura)

Possui um aroma floral cítrico adocicado. Bem refrescante, possui uma fixação moderada.

As notas de topo são Folhas Verdes, Limão Siciliano, Bergamota, Notas de Óleo, Petitgrain, Kiwi, Mandarina, Pimenta Rosa e Pêssego. As notas de coração são Íris, Néroli, Lírio-do-Vale, Semente de Hibisco, Magnólia, Ylang Ylang, Cabreuva e Framboesa e as notas de fundo são Almíscar, Vetiver, Cedro, Sândalo, Fava Tonka, Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

