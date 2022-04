Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em abril de 2022

Março chegou ao fim e já estamos preparados para encarar abril de 2022! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Abril é mês de grandes desafios para concretizar planos de trabalho e fechar contratos. Lucros, abundância e realizações pessoais chegam.

Cuidado com a inveja e tente não falar muito sobre seus planos. No amor, você continuará com seu parceiro. Para os solteiros, novos amores virão; os signos mais compatíveis são Capricórnio, Peixes e Leão.

Lembre-se que no amor nem todo o dinheiro nem todo o carinho podem fazer alguém ser recíproco; é importante buscar sentimentos sinceros. Tente manter a calma a para superar os obstáculos na vida amorosa. Uma viagem está chegando em breve.

Você é um dos signos mais inteligentes do zodíaco e tem que estar sempre desenvolvendo o intelecto e estudando. Você pode vender algo.

Touro

Abril será um mês de reconciliação com os outros. Você decidirá ficar em paz e começará este mês com uma nova energia positiva. Lembre-se que no final do mês começa sua melhor época do ano e a energia da abundância o acompanha.

Mudanças de emprego e sucesso no próprio negócio. No amor, tente não ser tão teimoso, às vezes essa pessoa não é para você. Solteiros podem conhecer alguém especial do signo de Câncer, Escorpião ou Aquário.

Você recebe um convite para uma viagem e renovará suas energias. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nos estudos, possibilidades se abrem.

Sua cor da sorte será o amarelo e seu número da sorte é o 07 e 39. Você terá mais sorte em 11 de abril.

Gêmeos

Trinta dias de abundância que preparam sua energia para entrar em um momento de mudanças positivas que você precisa em sua vida pessoal e profissional. A prata e moedas funcionam como amuletos de boa sorte.

Você é espiritualmente forte e isso faz com que você torne pensamentos realidade. Tente manter pensamentos positivos. Um negócio ou sociedade muito positiva será sugerida. Tenha cuidado com o estresse e tente descansar.

No amor, você permanecerá estável com seu parceiro, apenas lembre-se de se dar espaço e manter uma boa comunicação. Os geminianos que são solteiros conhecem uma pessoa especial de Libra, Sagitário ou Peixes.

Cuidado com os papéis que você vai assinar e sempre revise tudo muito bem. Você vê uma mudança de emprego ou negócio. Sua cor é o laranja e seus números da sorte são 06 e 50. Você terá boas notícias em 13 de abril.

Câncer

Abril é um mês de renovação e libertação de tudo o que é negativo. Você é mais sensível e pode ter energias conflitantes ao seu redor. Viaje e visite quem ama.

Concentre-se no seu trabalho para não ter problemas e alianças ruins que o complicam. Cursos irão ajudar muito no futuro. No amor, as boas energias fluirão ao seu redor.

Ser positivo o ajudará a alcançar qualquer objetivo. Você terá sorte no dia 11 de abril e será com os números 09 e 27. Procure usar bastante a cor azul que lhe dará força.

Não tenha medo de assumir um novo projeto ou desafio. Tudo sai bem em uma cirurgia. Um amigo está procurando por você para pedir dinheiro emprestado e tente não dar a eles para que eles não roubem sua sorte. Seja como até agora, muito original em tudo que faz.

Veja mais: Os signos que amam, mas não perdem o vínculo com o passado

Leão

Abril será um mês de crescimento pessoal e de deixar de lado os impulsos; não faça as coisas sem pensar. Lembre-se que seu signo deve ser menos impulsivo e toma decisões precipitadas com consequências complicadas.

Tente se acalmar e sempre pense duas vezes antes das suas ações no amor e no trabalho. Você recebe a proposta de trabalho ou um novo projeto lucrativo; aceite.

Previna e cuide de problema nos ossos e nas costas. Você inicia novos estudos e mantém a sua mente ocupada; é hora de realizar.

Tente usar mais o branco e se conectar com o mundo espiritual. Não seja tão ciumento e controlador em seu relacionamento amoroso; lembre-se de ser confiante e dar a ao outro o espaço dele.

Seus signos mais compatíveis são Áries, Sagitário e Gêmeos. Você será capaz de pagar dívidas e fazer mudanças positivas em sua vida. Você terá sorte de 13 de abril com os números 03, 29.

Virgem

Emprego novo e bem remunerado. Lembre-se que neste mês seu signo terá uma metamorfose poderosa, principalmente em sua forma de pensar e ser.

A energia será mais positiva. Um novo projeto de trabalho é fechado, fique atento aos problemas de trânsito e dirija com cuidado.

Cuidado com as fofocas ou más energias que estarão o cercando nos próximos dias; tente não falar sobre seus planos para os outros. Seu signo é muito confiante e isso faz com que você seja alvo de pessoas más; perfume e água benta ajudam a cortar essas energias negativas.

Você saberá de uma gravidez e ficará feliz. Os virginianos solteiros ficam indecisos entre dois amores. Experimente fazer um curso que ajuda em seu trabalho. Você terá sorte em 13 de abril com os números 08 e 14.

Libra

Desejos se realizam e sua energia se renova. Lembre-se de não falar sobre suas conquistas até que você as tenha em mãos para que ninguém atrapalhe. Você vai processar documentos e papéis.

Você ganha dinheiro extra e deve investi-lo. Propostas para um novo negócio. Trabalho extra. Lembre-se de pensar bem antes de agir para não se arrepender de suas decisões.

Pedidos de casamento ou planos de viver com o parceiro. Para os solteiros, é importante lembrar que o amor não se compra; não tente impressionar a pessoa que você está interessada.

Aproveite esses dias para realizar novos projetos em sua vida. Tente terminar seus estudos profissionais e o que você tem inacabado. Seus números da sorte para todo o mês são 13 e 40 e você terá a maior sorte em 11 de abril.

Escorpião

Abril trará mudanças radicais e você transforma também sua forma de agir. Faça seus melhores esforços e coloque toda a força dentro de você em objetivos.

Tente manter essa boa atitude e controle seus impulsos, pois isso evitará que você tenha contratempos. Alguns amigos se afastam por causa de fofocas e más energias. O verde ajuda a afastar tudo o que é negativo.

Você sai de férias ou relaxa. No amor, você se sente sem opções , mas deve controlar o sentimental. Procure conhecer novas pessoas do signo de Touro, Câncer ou Peixes que são mais compatíveis.

Você terá que resolver burocracias. Você receberá dinheiro de uma dívida passada. A abundância vai entrar em sua vida, mas tente fazer mudanças para ser melhor.

Seus números da sorte são 07 e 66. Você terá sorte em 13 de abril. Tente usar mais também o amarelo para atrair a abundância.

Sagitário

Abril será um mês de boas oportunidades para crescer na vida pessoal e profissional. Você termina de pagar suas dívidas e começa a economizar. Um amor do passado volta para a sua vida; tome cuidado fale e lembre-se o que os separou.

Você pode ganhar dinheiro extra. Cuidado com dores de cabeça e dores nas costas devido ao estresse. Continue com o exercício e note que se sente melhor.

Você faz uma viagem e recebe um convite romântico. Se você é comprometido, tente não ter entrar em amores proibidos para não ter problemas em seu relacionamento.

Você saberá de uma doença na família. Um animal de estimação chega. Continue com seus estudos e tente não se distrair para não ter problemas com provas ou trabalhos de casa.

Você terá sorte em 7 de abril. Procure usar mais a cor azul para que boas energias entrem em sua vida.

Confira mais: Os signos do zodíaco com a maior intuição de abril de 2022

Capricórnio

Em abril você terá algumas mudanças muito importantes em sua vida pessoal. Lembre-se que seu signo é muito decidido e isso faz com que você tome decisões radicais. Cuidado com a pressão alta e o estresse.

Tente manter uma alimentação mais saudável para se sentir melhor. Você terá uma reunião com seus superiores para mudanças e pode crescer economicamente. Problemas legais são resolvidos a seu favor.

Você finaliza projetos com sucesso. No amor você será compatível com Áries, Gêmeos e Libra. Uma viagem ou convite. Coloque em ordem a sua documentação. Seus números da sorte este mês são 21 e 30.

Você terá mais sorte no dia 3 de abril. Cuidado com a inveja e o mau-olhado; tente usar muito perfume e roupas coloridas antes de sair de casa para se proteger.

Aquário

Mês de bom humor e boas atitudes para sair dos problemas que o sobrecarregam. Hora de se reinventar em tudo relacionado ao seu trabalho; lembre-se que seu signo tem que estar sempre em movimento para que as boas energias sejam mais fortes.

Caminhe ou se exercite para ter mais energia. Você recebe uma oferta de trabalho. Não deixe seus estudos lembre-se que é muito importante para você crescer profissionalmente. Você organiza uma festa ou algo especial.

Tente não voltar aos amores do passado e lembre-se que os erros tendem a se repetir. Feche círculos e conheça pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Áries, Libra e Sagitário.

Você conserta algo. Brilho e sucesso em tudo relacionado a negócios e fechamento de contratos. Seus números da sorte são 15, 38. Você terá sorte no dia 7 de abril.

Peixes

Este mês será muito bom para continuar com os projetos de crescimento no trabalho e nos negócios. Uma movimentação na vida financeira acontece.

Lembre-se que é importante ter seus documentos e papéis importantes em ordem para qualquer situação. Cuide e previna infecções de pele.

No amor, casais estão apaixonados. Os signos mais compatíveis são Áries, Câncer e Escorpião. Passos são dados nos relacionamentos, seja para assumir uma relação ou morar juntos.

Você estuda. Este mês você conhecerá pessoas muito importantes que o ajudam a crescer na vida profissional. Você se lembra muito de um amor do passado e tenta conversar para chegar a um acordo; é importante lembrar que rancores só trazem coisas ruins.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!