Estas são as raças de cães mais barulhentas Imagem: Pexels

A coisa mais natural que um cão pode fazer é latir. Esse é o método que eles utilizam para se comunicar com outros da sua espécie e também com os seres humanos. Porém, algumas raças podem se tornar bem mais barulhentas do que outras.

A seguir você confere uma lista com as raças que mais latem. Caso você queira evitar problemas com vizinhos, provavelmente elas não serão a melhor a escolha.

Chihuahua

É uma raça pequena, porém muito barulhenta. É possível reconhecer seu latido agudo de longe. Se já não bastasse o latido, eles também não possuem muita paciência, então em qualquer sinal de aborrecimento, será respondido com diversos latidos.

Beagles

De aparência fofa, é uma das raças favoritas dos lares, mas também uma das mais barulhentas. Antigamente eram utilizados como animais de apoio durante as caçadas, por isso possuem dois tipo de latidos: um alto e agudo para avisar que algo não está conforme o planejado e um mais baixo e longo, que só será ouvido em situações distintas.

Labrador

Outra raça muito fofa e querida pelas famílias, porém com um latido alto e forte. Possuem muita energia e caso fiquem entediados, podem começar a latir.

Husky siberiano

Assim comos os labradores, possuem um latido bem sonoro e inconfundível. Contudo, em diversas ocasiões eles preferem ‘gritar’ ao invés de latir. São considerados cães ‘muito falantes’ e é possível encontrar diversos vídeos pela internet com os cães da raça ‘conversando’ com o seu dono.

Yorkshire Terrier

Essa raça de porte pequeno adora latir, mesmo quando não exista nada de errado. Em muitas ocasiões, eles utilizam a técnica para estabelecer domínio sobre outro cão.

LEIA MAIS:

⋅ As raças de cães mais mal-humoradas

⋅ Gatos: 6 diferentes tipos de miados e os seus significados

⋅ As raças de cães mais indicadas para pessoas ansiosas