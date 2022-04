Em um resultado impressionante, um grupo de astrônomos conseguiu obter as melhores imagens conhecidas até hoje de um dos maiores objetos encontrados até agora no universo.

Como detalhado pelo site Meganoticias, o objeto havia sido detectado pela primeira vez há dois anos pelos operadores do telescópio australiano SKA Pathfinder.

Esses “Círculos de Rádio Estranhos” ou ORC, para a sigla em inglês (Odd Radio Circle), referem-se ao que é, até hoje, um dos maiores e mais desconhecidos objetos do universo.

Os anéis espaciais que o compõem têm um milhão de anos-luz de diâmetro, tornando-o cerca de 16 vezes maior do que a galáxia que habitamos, a Via Láctea .

Astrônomos obtêm imagens de um objeto estranho no universo 16 vezes maior que a Via Láctea

Até o momento, 5 objetos classificados como ORC foram detectados. hHá mais um que ainda precisa ser confirmado para ser reconhecido como tal.

No momento, a única certeza é que são objetos que só podem ser detectados com instrumentos que medem ondas de rádio. Não há clareza sobre sua composição e origem, mas os cientistas já estão considerando as primeiras ideias.

Como informado, a primeira postula que se trata de restos de uma enorme explosão, com força semelhante à liberada pela fusão de buracos negros, e que teria ocorrido nas profundezas da galáxia.

Outra opção indica que seriam jatos extremamente poderosos (jatos de matéria) que bombeiam partículas de energia do centro da galáxia.

Ainda de acordo com as informações, por fim, acredita-se também que seria o resultado de um surto estelar durante o nascimento das estrelas.

Crédito (Reprodução)

Texto com informações do site Meganoticias