As 4 grandes crises em um relacionamento estável

Quem já viveu ou vive em uma relação romântica há certo tempo já percebeu que o convívio com o parceiro é feito de fases, algumas boas e outras ruins. Geralmente, as crises começam por simples discussões e viram bolas de neve, mas elas não são de todo mal. Pode ser a oportunidade perfeita para você reavaliar o seu relacionamento e entender se é preciso encerrar o ciclo ou ressignificá-lo.

Segundo o blog ‘A mente é maravilhosa’, todo relacionamento estável passa por quatro grandes crises. Veja quais são elas a seguir.

1. A crise de um ano: o fim da limerência

Limerência é um termo cunhado em 1979 pela psicóloga Dra. Dorothy Tennov e representa o estado de estar apaixonado. Com o fim dessa fase, vêm as primeiras crises, geralmente após um ano ou um ano e meio de relacionamento. A principal característica notada é o fato da idealização do que se espera pelo outro diminuir e o casal passa a entender os defeitos um do outro.

2. A crise dos 3 anos

Nessa fase, após três anos de relacionamento, costuma aparecer o desejo de ‘subir de nível’. É o momento onde alguém ou todas as partes da relação pensam em construir algo mais sólido, como morar juntos. Se isso já ocorre, pode ser ter um filho, e assim por diante. Nesse momento, a relação pode ser reavaliada e as pessoas entram em dúvida se vale a pena ou não passar para o próximo nível ou parar onde estão.

3. A crise dos 10 anos

Essa fase é concentrada em dois aspectos fundamentais: filhos e sexo. Quando se trata de filhos, é nesse momento que os casais voltam toda a sua atenção para eles, onde o conceito de família passa a ser muito mais importante do que a ideia de casal, colocando as necessidades da criança sempre em primeiro lugar.

Quando se pensa em sexo, se pensa em desejo, que acaba ficando em segundo plano. Nesse momento aparecem dúvidas sobre se sentir atraído ou atraente pelo/para o outro. Nesse momento pode ocorrer o renascimento da relação ou ser decretado o fim.

4. Crise do ninho vazio

Outro grande problema que ocorre também relacionada aos filhos é a crise do ninho vazio. Se a relação conseguiu ‘sobreviver’ até aqui, essa é a última grande crise. É conhecida como ‘ninho vazio’ pois acontece quando os filhos crescem e saem de casa. Nesse instante as partes voltam a se concentrar em uma vida a dois, o que pode não ser uma tarefa fácil. Tudo mudou, principalmente o casal, por isso é preciso reinventar a relação e decidirem o que cada um quer: continuar em conjunto ou seguir destinos individuais.

