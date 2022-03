Vacina desenvolvidas na USP elimina tumores associados ao câncer de colo de útero

Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP) estão desenvolvendo uma vacina capaz de eliminar tumores associados ao papilomavírus humano (HPV), principal causador do câncer do colo do útero.

O estudo, realizado inicialmente em camundongos, mostra que as vacina associada à quimioterapia baseada em cisplatina, foi capaz de eliminar tumores em estágio avançado de desenvolvimento, sem apresentar toxidade. Basicamente, significa que o tratamento não afetou o fígado, os rins e também não induziu à perda de peso nas cobaias testadas.

Atualmente, o tratamento está passando por uma prova de conceito clínica com pacientes diagnosticados com neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de alto grau, um estágio anterior ao câncer de colo de útero, no Hospital das Clínicas da USP (HC-USP).

“Conseguimos fazer a prova de conceito em camundongos e agora estamos validando os resultados em humanos, acompanhando um grupo pequeno de pacientes por um período de seis meses a um ano. A publicação dos novos resultados deverá ser feita em meados de 2023 e, então, partiremos para testes clínicos mais abrangentes, para avaliar a segurança e a eficácia do imunizante. Os resultados iniciais são muito animadores”, afirma Bruna Porchia, pós-doutoranda do ICB e primeira autora do estudo.

O estudo é conduzido pelo ICB e pelo laboratório de Desenvolvimento de Vacinas da USP, além da empresa ImunoTera Soluções Terapêuticas – startup parceira do ICB e conta com apoio da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas (HC) da USP. O resultado do estudo foi publicado na revista International Journal of Biological Sciences

Câncer de colo de útero

De acordo com dados das Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer de colo de útero, causado em 99,7% dos casos pelo HPV, é a principal causa de morte de mulheres na América Latina e no Caribe, responsável por 35,7 mil mortes por ano.