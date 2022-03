Rapper Mano Brown ganha emoji exclusivo no Twitter

O integrante do grupos de rap nacional Racionais MC’s, Mano Brown, ganhou no dia de hoje, 30 de março, um emoji exclusivo para ser utilizado na plataforma Twitter. Para que o rosto do rapper apareça, é preciso utilizar as seguintes hashtags: #ManoBrown #ManoAMano #OuçaManoAMano #PodcastManoAMano.

A ação em parceria com a rede social faz parte da estratégia de divulgação da nova temporada do podcast ‘Mano a Mano’, comandada por Brown. O primeiro convidado da segunda temporada foi o também rapper Emicida, com o episódio já disponível para ser ouvido exclusivamente no Spotify. Ambos os artistas estiveram presentees no palco do Lollapalooza no último final de semana.

No Twitter, a produtora Boogie Naipe, da qual Brown comanda e gerencia outros artistas, escreveu “Já pensou como seria um emoji do Mano Brown? Em parceria com o Twitter Brasil, disponibilizamos o Emoji do Brown em algumas hashtags. Para ativar é só fazer um Tweet com uma delas”.

Já pensou como seria um emoji do @manobrown? Em parceria com o @TwitterBrasil, disponibilizamos o Emoji do Brown em algumas hashtags. Para ativar é só fazer um Tweet com uma delas:#ManoBrown#ManoAMano#OuçaManoAMano#PodcastManoAMano



Obrigada Twitter Brasil! 🤜🏽🤛🏽 — BOOGIE NAIPE (@BoogieNaipe) March 30, 2022

Um dos responsáveis pela estratégia foi o fotógrafo e jornalista Jef Delgado, que tuitou “O chefe Mano Brown tá com emoji aqui no Twitter. Obrigado pela parceria todo time.”

Na publicação, o próprio perfil do rapper respondeu “Fiquei elegante”.

Essa não é a primeira vez que a plataforma promove esse tipo de ação. Na última semana, times brasileiros de e-sports do ‘League of Legends’, um jogo eletrônico, também ganharam emojis exclusivos para que seu público torça por eles na rede social.

Na ocasião, o perfil oficial do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) disse: “Vocês queriam mais um motivo pra lotar o Twitter com as hashtags do seu time? Toma aí então: conseguimos emotes das equipes do #CBLOL!”

