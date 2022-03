Pernilongos podem transmitir doenças?

Em dias quentes, além da preocupação com a saúde do corpo, como o uso de protetor solar e o consumo de líquidos para ficar hidratado, é preciso ficar atento a invasão dos insetos. É nessa época que espécies como baratas e os mosquitos costumam aparecer com mais frequência nas residências, causando uma verdadeira dor de cabeça. Mesmo com o fim do verão e com a estação do outono já ter começado há 10 dias, ainda é possível presenciar esses insetos nos dias mais abafados.

Uma preocupação causada também pelos insetos, especificamente com uma espécie específica de mosquito, são as doenças que ele pode causar. O Aedes aegypti é responsável por transmitir dengue, zika e chikungunya, por isso sua proliferação deve ser controlada, evitando principalmente recipientes com água parada. Mas e os mosquitos comuns, conhecidos como pernilongo ou muriçoca em algumas regiões do país, também podem causar doenças?

Zika vírus

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma pesquisa divulgada em julho de 2016 detectou a presença do vírus zika em mosquitos Culex quinquefasciatus, também chamados de muriçoca ou pernilongo doméstico, coletados em Recife (PE). Porém, não foram realizados mais dados ou divulgados mais testes.

Filariose Linfática

Outra potencial doença causada pelo pernilongo é a filariose linfática, também conhecida como elefantíase. Segundo o site do Ministério da Saúde, a doença é causada pelo verme nematoide Wuchereria Bancrofti e transmitida pela picada do mosquito Culex quiquefasciatus nfectado com as larvas do parasita. Porém, felizmente a doença está em fase de eliminação no Brasil, com a área endêmica estando restrita nas regiões de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

Os sintomas crônicos da Filariose Linfática podem evoluir para:

acúmulo anormal de líquido (edema) nos membros, seios e bolsa escrotal;

aumento do testículo (hidrocele);

crescimento ou inchaço exagerado dos membros, seios e bolsa escrotal.

Febre do Nilo Ocidental

A última doença que pode ser causada pelo mosquito é a febre do nilo ocidental (FNO), que pode afetar humanos em áreas rurais e silvestres, onde podem habitar os mosquitos infectados. De acordo com o Ministério da Saúde, as formas graves da doença afetam com maior frequência as pessoas idosas. “O homem e os equídeos são considerados hospedeiros acidentais e terminais, uma vez que a contaminação do vírus se dá por curto período de tempo e em níveis insuficientes para infectar mosquitos, encerrando o ciclo de transmissão”, diz a plataforma.