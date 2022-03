Abril começa com a Lua Nova em Áries mais importante do ano e pode entregar alguns poderes especiais para determinados signos. É hora de avançar e abraçar novidades importantes no caminho!

Confira os signos que começam abril de 2022 com poderes especiais e como eles devem aproveitar isso:

Áries

Você está acostumado a tomar as rédeas e confiar no poder de construir seu caminho até o sucesso. No entanto, agora sua mente e coração se alinham ainda melhor com os propósitos, trazendo mais foco e coragem para chegar lá. Isso pode causar um pouco de exaustão, por isso é importante se conectar com quem ama sem tenções e pronto para resolver os problemas juntos; trabalhe em equipe e com empatia.

Gêmeos

Você sente como pode ampliar perspectivas e reconhecer oportunidades agora? Abril será uma grande oportunidade de crescimento em diversas áreas, mas especialmente na carreira. É possível que as conexões certas cheguem e você saiba abrir espaço para que o melhor entre em sai vida. Lembre-se de dar passos para progredir e não permitir que nada ou ninguém o controle de forma negativa.

Confira mais: Os signos do zodíaco com a maior intuição de abril de 2022

Câncer

As ideias nascem de forma muito especial durante este mês e é preciso traçar os planos com consciência, otimismo e decisão. Comece a realizar e executar, principalmente quando se trata de trabalho. Não tenha medo de liderar, mas saiba como trabalhar em equipe; isso fará que os ventos soprem ainda mais ao seu favor. Olhe para o horizonte!

Escorpião

Oportunidades importâncias irão surgir e você tem o poder de atrair o que deseja; fique atento e prepare-se para dar passos também, principalmente na vida profissional. A independência e agilidade mental são as maiores aliadas, mas o coração também expandirá; as conexões com pretendentes e a aproximação com os parceiros fluem de maneira romântica. Aceite as transformações positivas e surpresas!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!