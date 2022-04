Os signos que amam, mas não abrem mão do seu mundo

Alguns signos do zodíaco podem amar de forma muito intensa e sincera, mas eles sabem a importância de não abrir mão daquilo que consideram único: o seu mundo.

Confira quais são:

Áries

Quando o assunto é amor, o ariano é adepto das conexões intensas e apaixonadas, que viram a vida dos casais de ponta cabeça. No entanto, este signo tem muita noção daquilo que precisa e coloca suas necessidades em primeiro lugar. Seu mundo é recheado de novidades e energia, algo que complemente sua personalidade; ele não abandona esta essência e está sempre mostrando iniciativas ou correndo atrás de melhorias.

Gêmeos

O geminiano é o rei da comunicação e se conecta muito com o parceiro por meio das palavras e diversão. Ele ama encontrar alguém com gostos compatíveis, pois não pretende abrir mão do seu mundo, mas também pode compartilhar com o outro. Quem se fecha certamente o deixará desapontado, principalmente quando se trata de pessoas ou atividades que forma parte da sua personalidade.

Leão

O leonino ama ser alguém que divide a vida e considera o parceiro um grande companheiro para todas horas. No entanto, ele não irá abrir mão daquilo que gosta e considera importante por ninguém. Quando existe esta compatibilidade, este signo usará todas as suas estratégias para convencer o outro a acompanhá-lo – até birras se for preciso.

Libra

O libriano enxerga valor em todas as parcerias e diversões que acumula na vida, por isso mantém a agenda sempre cheia. Quando ama, irá tentar conciliar e integrar seu parceiro na rotina, mas pode ficar bem desanimado se a outra pessoa mostrar resistência. Este signo não quer abrir mão do seu mundo, por isso, usará a delicadeza e intuição para conseguir o que quer aos poucos.

Escorpião

O escorpiano é intenso e busca parceiros que compartilhem sentimentos, pensamentos e a vida completa com quem ama. No entanto, suas prioridades sempre são claras e ele não abandona o que considera importante em seu mundo. Ao saber usar o poder do questionamento e reflexão, ele pode controlar um pouco as coisas e quase sempre acaba convencendo o outro também.

