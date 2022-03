Os signos do zodíaco com a maior intuição de abril de 2022

Abril de 2022 está começando e alguns signos do zodíaco contam com um importante aumento da intuição em suas vidas, uma aliada importante e que trará transformações positivas se for bem trabalhada.

Confira quais são os signos com o maior sexto sentido do mês:

Áries

Os instintos nascem com mais força agora e é preciso confiar nos sinais que chegam para revelar e guiá-lo pelo melhor caminho. Toda essa energia intuitiva o ajuda a criar ideias, pensamentos e estratégias para poder se movimentar e seguir a direção certa. Um conselho importante de alguém mais velho e sábio também tende a chegar; mantenha mente e coração abertos!

Gêmeos

Existe uma energia de verdade pairando sobre você e o ajudando a sonhar ou obter respostas por meio das reflexões. Liberte-se de padrões que o impedem de abrir a mente e não seja tão resistente ao novo. Lembre-se que diante de dúvidas e desconfianças, é sempre primordial se conectar com a sua própria verdade.

Virgem

A sensibilidade e intuição afloram, especialmente quando se trata de assunto que envolvem amor e relacionamentos. As conexões passam por momentos muito significativos e a confiança é recuperada para buscar melhores caminhos a dois. Quem é solteiro também se beneficia da chegada de sentimentos sinceros. Sonhos tendem a trazer respostas e tudo fluirá mais rápido graças aos instintos aguçados.

Libra

Existe um aprofundamento importante no mundo emocional e isso o ajuda a se conectar melhor com a intuição. O poder de resolução de problemas, principalmente diante de questões complexas envolvendo lar e família, será manifestado por meio da calma e reflexão. A desconfiança também serve de aviso e é importante confiar nos próprios instintos. O que é tóxico será cortado para dar lugar a melhores relações ou vivências.

