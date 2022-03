Os cães que adoram atividades físicas

Se você está arrumando diversas desculpas para não começar a se exercitar, que tal fazer ao contrário e ganhar um motivo para começar a fazer atividades físicas? Para isso, você pode adotar um companheiro de quatro patas que ame atividade física e brincadeiras ao ar livre.

Veja a seguir a lista com as melhores raças de cães para se exercitar.

Husky siberiano

Esses cães de inverno foram criados para puxar os trenós na neve graças ao seu tamanho e resistência física. São animais muito divertidos, que podem compartilhar horas de caminhada ou de corrida ao seu lado.

Pastor australiano

Esses cães são inteligentes obedientes e muito ativos. Foram criados originalmente para cuidar de gado, por isso são extremamente ágeis e obedientes, mas também muito brincalhões, tornado assim ótimos companheiros para atividades físicas.

Braco alemão de pelo curto

Esse é um cão muito energético, mas que também possui um ótimo senso de predador, por conta disso esses animais exigem muita atividade física e estímulos mentais.

Boiadeiro de Berna

Também chamado de Bernese Mountain Dog, esses cães são muito grandes, fortes e poderosos, mas também muito amorosos com quem cruza o seu caminho. Oriundo dos Alpes suíços, requerem muitos passeios e atividades físicas.

Vizsla

Essa raça de cão é dócil e totalmente energética. Originário da Hungria, até hoje é utilizado para trabalhos no campo. Ou seja, caso adote um, se prepare para passar horas brincando e se exercitando ao ar livre.

Boiadeiro australiano

Essa é a menor raça entre as de pastores australianos e também a de pelo mais diferente, sendo os dessa raça curto e escuro. Foram criados como cães de trabalho, que passam horas correndo atrás do gado, logo eles ficarão felizes em compartilhar horas de atividade com você.

