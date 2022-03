Detectadas ondas estranhas no Sol que viajam mais rápido do que deveriam e que desafiam as leis da física

Cientistas do Centro de Ciências Espaciais da Universidade de Nova York (NYUAD) detectaram um estranho conjunto de ondas de alta frequência na superfície do Sol, que estão se movendo inesperadamente três vezes mais rápido do que os cientistas pensavam.

A evidência sugere que há uma nova física solar a ser descoberta, além de fornecer novos insights sobre as propriedades e a atividade interna do Sol, como detalhado recentemente pelo site Deutsche Welle.

Os cientistas não podem ver as profundezas ardentes do Sol, então eles geralmente medem as ondas sonoras que se movem em sua superfície e retornam ao seu núcleo para inferir o que está acontecendo lá dentro.

Nos dados, os pesquisadores encontraram um sinal muito consistente, que sua análise revela como a presença de ondas inéditas, agora chamadas de ondas retrógradas.

Movendo-se na direção oposta à rotação do Sol, aparecendo como um padrão de vórtices na superfície do Sol e movendo-se a três vezes a velocidade estabelecida pela teoria atual.

Ainda de acordo com os pesquisadores, essas novas ondas HFR podem constituir uma peça importante do quebra-cabeça em nossa compreensão das estrelas. Confira:

Com informações do site DW

Divulgado áudio ‘assustador’ da superfície do planeta Vênus

Em um registro impressionante, também foi divulgado recentemente um áudio ‘assustador’ da superfície de Vênus, um planeta brilhante.

O arquivo real de Vênus foi criado por meio de uma sequência de imagens tiradas pela sonda Akatsuki, de acordo com informações da página @astronomyforum.

Além disso, também é possível ouvir sons de rádio emitidos do mundo capturados pela Parker Solar Probe da Agência Espacial Americana (NASA).

O registro impressionante rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando inúmeras reações dos usuários. Confira áudio: