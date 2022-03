Descubra aqui como aplicar a dica pouco conhecida de como ‘mudar a sua voz’ no WhatsApp

Você já pensou na possibilidade de enviar uma mensagem de áudio no WhatsApp e que sua voz esteja totalmente diferente do que realmente foi gravado? Embora muitos possam imaginar que isso seja algo impossível, há uma alternativa que pode te ajudar com este tema.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal FayerWayer, trata-se de um novo recurso do WhatsApp Plus, uma versão não oficial do app de mensagens. Quer saber mais?

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Antes de mais nada, queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo e não tem o objetivo de orientar que você instale a ferramenta em seu dispositivo. Lembre-se também que por se tratar de uma versão não oficial, isso pode fazer com que seu celular esteja exposto a riscos e que isso viole os termos e condições do aplicativo de mensagens, o que pode resultar em expulsão.

Como mudar a sua voz no WhatsApp?

Para acessar este recurso, você deve fazer o download da versão mais atualizada do WhatsApp Plus, que não está disponível em lojas de aplicativos, uma vez que não se trata de um app oficial.

Uma vez feito o download, basta então que a pessoa verifique os detalhes de manuseio.

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Como alertado em outras oportunidades, o texto não tem a finalidade de resolver problemas em dispositivos. Portanto, se está enfrentando alguma dificuldade com seu celular, o recomendado é que busque um técnico, que fará a análise adequada de seu equipamento e indicará a melhor forma de solucionar o seu inconveniente, ok?

