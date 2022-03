7 perfumes masculinos que as mulheres ODEIAM!

Cada perfume possui a sua particularidade. Algumas fragrâncias podem ser amadas por serem diferentes, com um cheiro forte e único. Porém, a mesma fragrância pode ser odiada pelos mesmos motivos, afinal, gosto é gosto.

De qualquer forma, alguns aromas podem ser um tanto quanto desagradáveis, principalmente para quem entende do mundo da perfumaria. E é justamente esse o tema da lista de perfumes deste texto. A seguir você confere os 7 ‘piores’ perfumes masculinos de todos os tempos segundo a Youtuber especializada em perfumes, Barbara Rosa.

7. Aventus (Creed)

A fragrância possui uma nota de abacaxi esfumada e bem chamativa, o que faz com que possua um aroma um tanto quanto diferente. Lançado em 2010. o Chipre Frutado possui notas de topo em Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. Notas de coração em Vidoeiro, Patchouli ou Oriza, Jasmim Marroquino e Rosa e as notas de fundo em Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento e Baunilha.

6. Styletto (O Boticário)

Esse é um perfume clássico nacional, criado em 1985. O que faz com que a fragrância seja considerada ruim é o cheiro muito forte de coentro. O Aromático Especiado é composto por Bergamota, Limão de Amalfi, Lavanda, Alecrim e Mandarina no topo, Coentro, Absinto, Estragão e Gerânio no coração e Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar no fundo.

5. Quorum (Antonio Puig)

Outro clássico da perfumaria, ainda mais antigo do que a fragrância anterior. O Amadeirado Aromático foi lançado em 1981 e possui um cheiro muito forte e marcante de perfume antigo, com o aroma de tabaco chamando atenção de forma negativa. As notas de topo são Artemísia, Alcarávia, Limão, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Árvore de Pinheiro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cravo, Jasmim e Cyclamen as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Tabaco, Couro e Âmbar.

4. Antaeus (Chanel)

Após a marca aparecer em diversas listas do Metro de forma positiva, ocupando os primeiros lugares das fragrâncias mais vendidas, mais clássicas e dos melhores perfumes, é hora de aparecer do outro lado, com uma fragrância que possui um cheiro de perfume antigo. Também lançado em 1981, este é um Chipre Amadeirado com um cheiro muito forte, onde apenas uma borrifada deixa o aroma exalando por muitas horas. As notas de topo são Mirra, Sálvia Esclaréia, Coentro, Bergamota, Lima e Limão de Amalfi. As notas de coração são Rosa, Tomilho, Manjericão e Jasmim e as notas de fundo são Castóreo, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Ládano francês.

3. Azzaro Pour Homme (Azzaro)

Esse é o perfume mais antigo da lista. É um Aromático Fougére lançado em 1978. As notas de topo são Lavanda, Anis, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia e Íris. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

2. Polo (Ralph Lauren)

É um dos importados masculinos mais utilizados pelos homens. O Chipre Amadeirado representa muito a masculinidade e é um perfume visto como elegante. As notas de topo são Bagas de Zimbro ou Junípero, Alcarávia, Artemísia, Manjericão, Coentro e Bergamota. As notas de coração são Agulhas de Pinheiro, Couro, Camomila, Pimenta, Cravo, Gerânio, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Tabaco, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza, Cedro, Vetiver, Almíscar e Âmbar.

1. Kouros (Yves Saint Lourent)

Esse é um Aromático Fougére lançado em 1981. As notas de topo são Aldeídos, Coentro, Sálvia Esclaréia, Artemísia e Bergamota. As notas de coração são Patchouli ou Oriza, Cravo, Vetiver, Canela, Gerânio, Jasmim e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Civeta, Mel, Couro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.