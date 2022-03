7 dicas para salvar seu relacionamento

Dentro da complexidade que é levar um relacionamento amoroso, é possível passar por diversas fases, desde momentos bons, como aquela paixão de início, até momentos de conflitos, onde você não tem certeza se quer continuar em um relacionamento.

De qualquer forma, se você está do outro lado da situação, onde percebe que o relacionamento não está indo muito bem, porém você gosta da pessoa e acha que a relação pode melhorar, talvez você possa seguir esses 7 truques para salvar o seu relacionamento, de acordo com a especialista em sexualidade feminina e youtuber, Cátia Damasceno.

1. Fale o que você pensa

Fale todos os dias o que você pensa, mesmo que as palavras ‘machuquem’. As pessoas não são obrigadas a entender todos os sinais e as caras fechadas, por isso a comunicação deve ser franca e direta. Fale não só o que está te incomodando, mas também sobre as coisas que você gosta.

2. Elogie

De acordo com a especialista, os seres humanos são movidos a elogios, por mais que você não perceba. Um relacionamento onde somente os defeitos e as cobranças são apontados não é saudável. Procure elogiar e informar o que está te agradando na relação.

3. Divida tarefas

Cátia diz que muitas mulheres apresentam uma dificuldade em delegar tarefas, pois podem achar que o parceiro não vai conseguir desenvolver tão bem a atividade. Nesse caso, a dica não fica só entre o casal, mas serve para a família em conjunto. Cada individuo é responsável por suas funções e as mulheres não devem ser sobrecarregadas.

4. Se cuide

Essa dica serve para todas as partes da relação. Não é porque o relacionamento é duradouro que você vai se desleixar, não é mesmo? A dica é ter um cuidado e uma higiene pessoal, inclusive dentro de casa, para você mesmo se sentir bem e para o seu companheiro também se sentir confortável ao seu lado.

5. Saiba perder ume briga

Você prefere ter razão ou ser feliz? Esse questionamento muito presente no pensamento popular serve para muitos âmbitos da vida, inclusive para o relacionamento amoroso. Saiba identificar quando você está errado e quando mesmo estando certo, é melhor ‘dar o braço a torcer’.

6. Tenha uma vida pessoal além do seu relacionamento

Não faça do seu parceiro a sua única companhia e o sentido para viver. É importante entender que você é um indivíduo que precisa fazer atividades sozinhos e também outras amizades. Isso torna o relacionamento saudável.

7. Divirtam-se juntos

Ao mesmo tempo que você precisa fazer coisas individuais, você também precisa de momentos juntos com o seu parceiro, saindo da monotonia diária.

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento saudável: 6 maneiras bacanas de demonstrar respeito pelo seu parceiro

⋅ Estes são os principais mitos sobre mulheres solteiras, segundo uma psicóloga

⋅ Pesquisa confirma que os opostos NÃO se atraem