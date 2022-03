Você sabe o que é divórcio do sono? Imagem: Pexels

Pense na seguinte situação: você está feliz, apaixonado, mas com sono. Na hora de dormir, você segue todas as dicas para uma noite saudável: define um horário padrão, desliga os celulares, faz uma alimentação leve, mas mesmo assim não consegue adormecer. O culpado pode não ser você, e sim o seu companheiro com quem você divide a cama.

Caso o seu sono seja leve, o ronco, a virada de lado da cama e até mesmo a puxada do edredom pode ser o princípio de uma noite de sono interrompida e mal dormida. E o que fazer nesses caso? Talvez a melhor forma seja recorrer ao ‘divórcio do sono’.

O termo consiste no ato de dormir longe do seu parceiro, seja em camas ou em quartos separados. Uma pesquisa recente feita pela empresa Mattress Clarity e divulgada pelo Metro Reino Unido (texto em inglês) mostrou que, entre 3 mil americanos que participaram da pesquisa, 30,9% deles gostariam de dormir separados.

“Há realmente prós e contras em dormir longe do seu parceiro, o principal a ter em mente é que cada casal e cada indivíduo é diferente e realmente não há uma certeza para decidir o que é melhor para você em seu relacionamento”, diz a coach mental Anna Williamson.

Anna diz que, caso o seu parceiro ronque ou respire pesado durante a noite, a ideia de dormir longe dele não é tão ruim. “O sono de boa qualidade é tão importante para nossa saúde mental quanto para nossa saúde física, precisamos dar tempo à nossa mente e corpo para descansar e reparar adequadamente, e somente o sono de qualidade pode fornecer isso adequadamente”, complementa.

O ideal seria experimentar a técnica e verificar como você se sente. Caso você ainda sofra de insônia ou acorde diversas vezes mesmo estando sozinha, seu parceiro não é o culpado. Mas caso você se sinta bem dormindo longe, seria melhor continuar com a técnica. Contudo, é importante pensar nas consequências disso.

“O contato físico é essencial para manter um relacionamento conectado. Encostar em outra pessoa libera uma sensação boa, e muitas vezes, estar na cama pode ser a melhor hora do dia para se comunicar efetivamente um com o outro”, explica a coach. O mais correto é trabalhar em conjunto para chegar em uma solução que sirva para ambos.

