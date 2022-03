Veja a diferença entre as espécies de mosquitos que habitam o Brasil e as doenças que elas transmitem Imagem: Pixabay

Você provavelmente assiste há algum tempo nos noticiários sobre a prevenção e o controle do mosquitos que causam doenças como Febre Amarela, Dengue, Zika e Chikungunya.

Não é incomum haver surtos no país desses insetos, que podem ser muito nocivos aos seres humanos, causando diversas mortes anualmente. Mas você sabe quais são as espécies de mosquitos que mais causam doenças no Brasil?

Confira a seguir a lista da Uniprag com as 6 espécies de mosquitos que mais transmitem doenças em nosso país.

1) Anopheles

Essa espécie é conhecida popularmente como mosquito-prego e é responsável por transmitir a malária. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2020 foram mais de 627.000 mortes em todo o mundo.

Esses mosquitos possuem hábitos noturnos e são encontrados em áreas rurais e silvestres, mas também podem picar as pessoas dentro de suas casas.

2) Flebótomo

Também é chamado de mosquito-palha, mesmo o inseto não sendo considerado um mosquito e sim uma mosca. É o transmissor da leishmaniose e costuma picar animais, como cães e cavalos, infectados com o protozoário Leishmania chagasi, transmitindo a enfermidades para os seres humanos.

Também possuem hábitos noturnos e costumam manter as asas abertas mesmo quando pousam. Habitam regiões tropicais.

3) Aedes aegypti

É a espécie mais conhecida, mais falada e mais temida atualmente no Brasil. O mosquito urbano pode transmitir dengue, zika e chikungunya, com o número de casos dessas doenças aumentando principalmente no verão, quando se proliferam mais rapidamente.

Seus hábitos são diurnos, mas também noturnos, com a fêmea sendo a responsável por transmitir o vírus. Gostam de ambiente com água parada para colocar seus ovos, por isso, ao menor sinal de recipientes com água parada na sua residência, faça a limpeza.

4) Aedes albopictus

Além das mesmas transmissões que o seu parente aegypti, o Aedes albopictus também é capaz de transmitir a febre amarela. É encontrado principalmente em áreas silvestres e rurais, picando mais os animais.

5) Culex quinquefasciatus

A espécie também é chamada de pernilongo ou muriçoca. Muito presentes nas residências, possuem hábitos noturnos e um zumbido inconfundível. Poucas pessoas sabem, mas, aparentemente inofensivos, podem causar doenças como febre do nilo ocidental e elefantíase. Além disso, em 2016 a Fiocruz detectou a presença do vírus zika na espécie.

6) Haemagogus e Sabethes

São responsáveis por trasmitir a febre amarela, sendo um dos principais causadores da doença no Brasil. Seu habitat natural são as copas das árvores em e áreas silvestres, sendo os macacos suas principais vítimas, com o primata servindo como alerta de surto naquela região.

