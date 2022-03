Tenho tatuagem, posso me depilar? Imagem: Pexels

A dúvida se quem tem tatuagem pode depilar é muito comum. Mas afinal, é possível fazer o procedimento sem danificar a tatuagem ou a pele? Caso a resposta seja positiva, qual o método mais indicado? E quais os cuidados necessários com a região?

De acordo com o site Pello Menos, a depilação duradoura, realizada com laser, não é indicada pois o procedimento danifica a tinta da tatuagem destruindo o pigmento. A fotodepilação e o laser utilizam ondas de calor para queimar o pelo, logo, o pigmento do local também acaba queimando e enfraquecendo.

Para que o problema não ocorra, você pode recorrer a sessões de depilação definitiva alguns meses antes de realizar a tatuagem. Dessa forma, os pelos da região vão demorar muito mais tempo para crescer.

Método mais indicado

Existem outros métodos que você pode utilizar para depilar áreas tatuadas e o mais indicado é a depilação com cera. O uso de lâminas, cremes depilatórios e linha pode até ocorrer, mas esses procedimentos aumentam os riscos de infecções na pele.

Cuidados pré-tatuagem

A pele precisa estar depilada para fazer tatuagem pois os pelos aumentam o risco de infecção e dificultam o trabalho do tatuador na elaboração do desenho. Apesar de ser o hábito de muitos tatuadores, o uso de laminas não é indicado antes de fazer a tatuagem, pois pode provocar lesões e alergias na pele. Uma outra dica é fazer uma esfoliação dois dias antes de realizar a depilação para preparar a pele para a tatuagem.

Cuidados após a tatuagem

Utilize sabonete antisséptico na região tatuada;

Utilize uma pomada para auxiliar na cicatrização;

Não se exponha diretamente ao sol;

Só faça depilação quando a pele estiver completamente cicatrizada.

LEIA MAIS:

⋅ Alopecia areata: como os pacientes lidam com a queda de cabelo?

⋅ Como se livrar de espinhas: 4 óleos para tratar sua acne naturalmente

⋅ Como se livrar da caspa? Especialistas recomendam estes 3 remédios naturais