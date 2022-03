Seu WhatsApp pode parar de funcionar amanhã após esta novidade; veja aqui se isso te afetará

Recentemente, o portal de notícias FayerWayer revelou que alguns modelos de celulares deixarão de suportar o aplicativo de mensagens WhatsApp. E, se você está por fora desta informação, queremos convidá-lo a conferir mais detalhes.

De acordo com detalhes compartilhados pelo site, a nova medida entrará em operação a partir do dia 31 de março de 2022, ou seja, amanhã. Assim sendo, se você quer ver se o celular está na lista, basta ver os modelos listados depois do destaque.

Em quais celulares o WhatsApp pode deixar de funcionar?

Até o presente momento, o FayerWayer listou os seguintes dispositivos:

Apple:

· iPhone 6S

· iPhone SE

· IPhone 6S Plus

ZTE:

· ZTE Grand S Flex

· ZTE V956

Sony:

· Sony Xperia M

Samsung:

· Samsung Galaxy Trend Lite

· Samsung Galaxy S3 mini

· Samsung Galaxy Xcover 2

· Samsung Galaxy Core

LG:

· LG Lúcido 2

· LG Optimus F7

· LG Optimus L3 II Dual

· LG Optimus L4 II

· LG Optimus L2 II

· LG Optimus F3Q

Huawei:

· Huawei Ascend G740

· Huawei Ascend Mate

· Ascend D2

