Os signos que mais arrumam pretendentes no trabalho

Usar o ambiente de trabalho para paquerar é algo que pode dar muito errado, mas alguns signos do zodíaco costumam chamar a atenção de pretendentes nestes locais, queiram ou não.

Confira quais são:

Áries

O ariano é competitivo e sempre tentará fazer seu trabalho da melhor maneira, mas também gosta de se relacionar com as pessoas a sua volta para se divertir. Ele motiva conversas e pode se conectar de forma amorosa, seja para uma amizade ou algo mais. Este signo não teme desafios e sempre mostra o que é, lutando também pelo o que sente.

Gêmeos

Não é difícil notar e se aproximar do geminiano, pois ele é aberto para fazer novos colegas e conhecer as pessoas que convive de verdade. Ele costuma ser leve e busca sempre renovar as energias no trabalho, dando uma atenção extra para o humor e trocas legais com aqueles que estão dispostos. Todas essas características fazem com que ele se torne o alvo da paquera dos solteiros, pois eles podem confundir as coisas ou apenas ir se aprofundando na conexão até transformá-la em algo mais.

Touro

O taurino pode ser sério, mas ele também gosta de mostrar seus potenciais e acaba atraindo a admiração dos outros sem grandes esforços. Como é detalhista e tem suas atitudes bem pensadas, transmite uma elegância sedutora. Quando o desejo e química falam mais alto, ele pode decidir se arriscar em algo mais, mas leva certo tempo para tomar a decisão.

Sagitário

O sagitariano costuma ser a alma da diversão no trabalho e sempre quer manter uma relação legal com todos, evitando entrar em conflitos e tentando trazer uma energia divertida para o ambiente. Este signo ama descobrir quem as pessoas são e sempre compartilha o que o interessa, criando químicas que podem ir além da amizade e coleguismo. Como gosta de um desafio e de uma aventura, pode ser também quem decide começar o flerte.

