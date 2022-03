Os signos que esperam que você adivinhe o que eles querem

Reprodução - How I Met Your Mother (Richard Foreman/ORF / CBS)

Alguns signos do zodíaco são mestres em esperar que as pessoas adivinhem o que eles querem, uma atitude que pode causar algumas frustrações e desentendimentos.

Confira os motivos por trás desta atitude:

Áries

O ariano é muito atento aos seus desejos e costuma ir em busca. No entanto, quando se trata de carinho e afeto, ele pode esperar as iniciativas. Este signo quer sentir que a paixão é recíproca e se acham que o outro não está tão atento, tende a mostrar seu descontentamento antes de tentar ter um diálogo sobre o que sente. Alguns consideram uma obrigação do outro se esforçar e acham que perdem seu tempo ao ter que dizer o que esperam.

Libra

O libriano pode ter dificuldade em definir exatamente o que deseja, mas acha que quem quer seu bem tem que saber suprir suas necessidades. Este signo é gentil e sempre atento com as pessoas, por isso acha que é o mínimo que os outros também vivam sua vida desta forma. Estar atento com o próximo serve para todos e para ele também.

Escorpião

O escorpiano é sempre atento a cada detalhe e por isso espera muito também. Sua personalidade enigmática é voltada para gestos e intenções, o que não o faz ser direto com o que quer. Ele espera que a outra pessoa tenha a atenção voltada para ele e não deixe tudo permanecer apenas no mundo superficial; é preciso ir além e ser profundo.

Capricórnio

Nem sempre o capricorniano é bom em falar de sentimentos e do que espera das outras pessoas, principalmente quando se trata de parcerias e amor. Assumem muitas responsabilidades e se sobrecarregam antes de ter uma conversa aberta sobre o que deveria ser feito por ele. Isso pode ser bem complicado nos relacionamentos e suas expectativas estão longe de serem baixas.

Peixes

O pisciano é sentimental e criativo, o que o faz enviar sempre mensagens subliminares sobre o que espera em suas relações. Como nem todos habitam o mundo real e da sensibilidade da mesma maneira que ele, podem se frustrar ao ver que seus sinais não são interpretados. Podem guardar mágoas e não falar sobre, o que impede que isso seja resolvido.

