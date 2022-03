Os signos que desejam amores que afastem os medos

Alguns signos do zodíaco se apaixonam de forma intensa por pessoas corajosas e que mostram saber como afastar os medos, pois agora estão ali para lutar juntos.

Confira os signos que mais se sentem atraídos por isso:

Virgem

O virginiano pode ser muito seguro em diversas áreas, mas algumas vezes tem dificuldade em lidar com o amor, pois isso depende também do controle do outro. Este signo pode criar barreiras e só se desfaz dela ao sentir que alguém é corajoso para lutar pelo relacionamento. Tudo o que é real precisa de provas e ele fará o possível para decifrar se o outro é capaz de ir até o fim por ele.

Libra

O libriano é apaixonado, mas também é assustadiço. Para criar coragem, ele precisa do exemplo do outro e nada melhor do que um parceiro que mostra que tem a mente aberta e corajosa para arriscar no amor. Suas emoções se tornam mais intensas e profundas quando ele encontra um porto seguro, que divide as felicidades e momentos difíceis da vida.

Capricórnio

O capricorniano busca um amor sincero e honesto, mas também alguém que seja corajoso e o ajude a levar todas as responsabilidades. Este signo pensa muito e se sobrecarrega, por isso ao achar que pode dividir os pesos da vida toma coragem para viver com mais leveza e se mais positivo. O amor ideal sempre soma e o estimula a ser melhor.

Peixes

Este signo pode ser muito corajoso quando ama, mas perde este impulso com as decepções. A única a coisa que o faz retomar a valentia é se relacionar com alguém que mostra ter força para afastar os medos. Ele admira quem tem iniciativa e voz pra tomar decisões. Para o pisciano é o apoio máximo e que mais transmite confiança.

