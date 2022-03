Os signos mais beneficiados pela Lua Nova em Áries de 1° de abril de 2022

O primeiro dia de abril de 2022 já começa com uma especial Lua Nova em Áries! Esta energia marcará novos começos e alguns signos são beneficiados com o poder de tomar o controle das suas vidas em determinadas áreas.

Confira aqueles que mais serão beneficiados nesta fase:

Áries

A energia de ser cada vez mais fiel a sua identidade e ao que sente irá ajudar a trazer curas importantes, pois permite que você se reconheça de verdade. Prepare-se para receber respostas e começar a enxergar os desafios com senso de realidade para superá-los. Não será simples lidar com algumas questões mais complexas, mas você terá tempo para se aprofundar e perdoar a si mesmo os outros. Tudo irá valer a pena desde o momento em que você mostre dedicação em lutar por seu lugar no mundo e pelo melhor para si.

Câncer

Prepare-se para enxergar novos caminhos e oportunidades importantes que ficaram mais claras. Você pode se armar de ousadia agora para realizar sonhos e ir por ainda mais sucesso. Lembre-se que é fundamental deixar de lado aquilo que o impede de mostrar o melhor de si e brilhar, assumindo o poder que o faz ser capaz de qualquer coisa. Cada pessoa é única e esta é a sua hora de mostrar você deixa sua marca autentica por onde passa!

Libra

Hora de se colocar no centro da própria vida e não se diminuir tanto pelos outros. Você recupera o senso para se priorizar e defender suas necessidades. O comprometimento com si mesmo nunca decepciona! Este é um novo capítulo nas suas relações, pois irá deixar tudo mais justo e aberto para receber as verdadeiras conexões de parceria. Comece a compreender a reciprocidade no amor e como a lealdade é construída sem ser um peso para nenhum dos lados.

Capricórnio

Você descobre como se sentir feliz consigo mesmo e no lar. Continua sendo honesto com o que sente e aproveite esta energia para curar e fazer as mudanças necessárias para se sentir melhor. A vida e a felicidade precisam ser nutridas todos os dias e agora é possível descobrir aquilo que é realmente necessário para se sentir completo. O autocuidado, desde os aspectos mais superficiais até os mais profundos, ganham um peso especial agora. Construa a rotina positiva que tanto sonha!

