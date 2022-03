Você já adquiriu uma fragrância sem saber o seu aroma e se decepcionou após a compra? Ou melhor, você escolheu um perfume e não dava muito crédito para ele, mas se surpreendeu com as respostas positivas e os elogios quando estava utilizando?

Saiba que essas atitudes são muito comuns, principalmente quando se existe milhares de fragrâncias espalhadas mundo afora. De qualquer forma, o influencer de perfumes, Junior Barreiros, aponta em seu canal no Youtube uma lista com os melhores e os piores perfumes do mundo, tanto nacionais quanto importadas, de acordo com os seus inscritos.

Uma observação: o mesmo aroma pode ser elogiado ou criticado pelas pessoas, por isso, não ache que foi um erro se o mesmo perfume estiver tanto na lista das melhores quanto das piores fragrâncias.

Os melhores perfumes femininos

5. La Nuit Trésor (Lancôme);

4. Classique (Jean Paul Gaultier);

3. Chloe (Chloé);

2. Coco Mademoiselle (Chanel);

1. La Vie Est Belle (Lancôme).

Os melhores perfumes masculinos

5. 1 Million (Paco Rabanne);

4. Pegasus (Parfums de Marly);

3. Aventus (Creed);

2. Sauvage (Dior);

1. Bleu (Chanel).

Os PIORES perfumes do mundo

15. Gabriela Sabatini -Feminino;

14. 1 Million (Paco Rabanne) - Masculino;

13. Kayak Tradicional (Natura) - Masculino;

12. Azzaro Pour Homme (Azzaro) - Masculino;

11. Far Away (Avon) - Feminino;

10. Joop! Homme (Joop!) - Masculino;

9. Silver Scent (Jacques Bogart) - Masculino;

8. Lapidus Pour Homme (Ted Lapidus) - Masculino;

7. Musk For Men (Avon) - Masculino;

6. Malbec Sport (O Boticário) - Masculino;

5. Malbec Tradicional (O Boticário) - Masculino;

4. Fahrenheit (Dior) - Masculino;

3. Polo (Ralph Lauren) - Masculino;

2. Kouros (Yves Saint Laurent) - Masculino;

1. Tabu (Dana) - Feminino.

Assista ao vídeo com os comentários do especialista sobre os perfumes a seguir:

