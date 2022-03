Os 7 perfumes contratipos femininos mais elogiados

Se você tem o desejo de colecionar perfumes, porém acha os preços das fragrâncias muito elevados e que fogem do seu orçamento, talvez você possa começar esse novo hobby de forma mais simples, a partir dos perfumes contratipos. Mas o que seria esse tipo de perfume?

De acordo com o site Colônia e Perfume, contratipos são aqueles perfumes que imitam a família olfativa de algum perfume famoso e muitas vezes importados, com aromas que se assemelham com a fragrância base, porém mais baratos.

Um erro comum é achar que os contratipos são falsificações desses perfumes clássicos, mas na verdade, a prática não pode ser chamada dessa forma pois esses perfumes-imitações não copiam o o nome, a caixa ou o frasco do perfume, eles somente utilizam os mesmos aromas para se aproximar do cheiro, mas com um nome e uma embalagem autoral. Geralmente os contratipos custam menos do que a sua inspiração, o que torna essas fragrâncias bem aceitas.

Os melhores contratipos

Agora que você já sabe o que é um perfume contratipo, que tal escolher as melhores fragrâncias desse gênero para adquirir? Na lista a seguir você confere os 7 contratipos femininos mais elogiados segundo a Youtuber Barbara Rosa.

La Folie, inspirado em La Nuit Tresor (La Folie)

De acordo com a especialista, esse é um perfume bem doce e chamativo, que toma conta do ambiente com poucas borrifadas. Bem abaunilhado e licoroso, possui algumas notas frutadas e de especiarias.

Sofia, inspirado em Gabrielle (Chanel)

É o perfume mais versátil da lista. Com um aroma floral branco, misturado com o cítrico do jasmim e da flor de laranjeira, fixa e projeta muito bem. Pode ser utilizado tanto em dias quentes quanto frios.

Pear & Vanilla, inspirado em La Belle (Jean Paul Gaultier)

É um contratipo muito similar ao original, mas com uma grande diferença de preço. É uma fragrância considerada ‘bomba’, doce, porém mais frutado, indo para um aroma de pera caramelizada.

Scandalous, inspirado em Scandal (Jean Paul Gaultier)

Também possui muita similaridade com o original. É um perfume gourmand (doce), com um lado mais quente e sedutor. Ele une patchouli, mel e caramelo, deixando um rastro adocicado por onde passa.

Fairy, inspirado em Delina (Parfums de Marly)

Delina é um perfume de preço elevado, o que faz com que ele fique fora do radar, não sendo muito conhecido no Brasil. Seu contratipo é um floral que mistura rosa, peonia e lichia, deixando a fragrância um pouco mais ‘azedinha’. De fundo amadeirado, mas com um leve toque amadeirado de baunilha.

Effie, inspirado em Coco Madeimoselle (Chanel)

Ao contrário do Delina, Coco Madeimoselle já é um clássico muito conhecido nacionalmente, mas também com um preço alto. É um perfume que chama atenção, por isso é aconselhável poucas borrifadas. Possui notas de rosa e patchouli, com um frescor de tangerina e laranja.

Bad Girl, inspirado em Good Girl (Carolina Herrera)

São fragrâncias muito parecidas, quase não sendo possível distinguir os cheiros. Possui um aroma gourmand diferenciado, feito de cacau, amêndoa e café, misturado ao aroma de baunilha e fava tonka. Porém, não é um perfume enjoativo.