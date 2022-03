Isso é o que pode acontecer se você dormir com o celular embaixo do travesseiro Foto ilustrativa - Pexels

Muitas pessoas têm o hábito de dormir com o celular embaixo do travesseiro, não é mesmo? Mas, será que esse tipo de ação oferece algum risco para quem a pratica? Se você está curioso, nós te contamos a seguir a verdade.

Antes de mais nada, queremos alertá-lo que falaremos em específico sobre a utilização de dispositivos que estão desconectados do carregador, uma vez que se está ligado à uma fonte de energia, consequentemente o indivíduo estará exposto a riscos, ok?

Afinal, é arriscado dormir com o celular embaixo do travesseiro?

Conforme lembrado pelo portal FayerWayer, o primeiro ponto a se pensar é que os dispositivos em geral não suportam temperaturas extremas, ou seja, calor ou frio de maneira intensa.

Tendo a informação anterior em mente, quando uma pessoa dorme com o celular embaixo do travesseiro isso pode fazer com que o celular aqueça de maneira excessiva, afetando a sua bateria, que pode inflar e em algumas situações resultar em explosão.

Então…

O recomendado sempre é que, durante a noite ou quando estiver dormindo, independente do horário, você apoie seu aparelho em uma mesa de cabeceira e nunca o coloque embaixo de seu travesseiro, ok?

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO ⚠️⚠️⚠️

Como alertado em outras oportunidades, é válido lembrar que o conteúdo é apenas informativo. Portanto, não tem como objetivo solucionar problemas em aparelhos. Caso esteja enfrentando tal situação, recomendamos que busque um profissional técnico para que a análise necessária seja efetuada e você receba o direcionamento adequado.

